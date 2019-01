Mps in picchiata: alcune considerazioni e tanti ricordi

Se fossimo fini economisti di qualche carrozzone, Confindustria compresa, un poco di credibilità ce l’avrebbero accordata, un paio di anni fa. Ma solo per aver scritto su questo giornale on line, che vivaddio ha la memoria lunga quanto Google ( http://www.ilcittadinoonline. it/economia-e-politica/mps-un- euro-non-poteva-prendersi-le- venete/ ), che forse era il caso, visto che con i soldi dello Stato coprivano le perdite delle quattro banche fallite dell’era Renzi/Boschi, lo stesso si tenesse per sè dentro MPS la parte rimasta buona invece di regalarla per 1 euro alla privatissima Banca Intesa. Oggi dicono che Bruxelles chieda un matrimonio per migliorare la redditività…

I nostri più affezionati lettori sanno bene come abbiamo sempre contestato – pur non potendo accedere nemmeno di frodo alla loro visione – i conti che puntualmente dal 2011 a oggi la dirigenza della banca ha presentato di anno in anno. E che ne abbiamo contestato poi i rimedi (leggi: aumenti di capitale fino alla ricapitalizzazione precauzionale della Ue del 2017), ritenendoli puntualmente insufficienti. Oggi ce ne danno ragione (e non sappiamo che farcene) e magari fra poco ammetteranno pure l’errore di aver rimandato in borsa il titolo, spacciandolo per risanato (un refrain buono per tutte le stagioni, evidentemente) e facendo felice la speculazione, l’unica ad aver capito che era solo lo specchietto per le allodole di battistiana memoria. Quotazione in Borsa = affidabilità = gestione del potere politico a Siena e in Italia.