Il Movimento 5 Stelle non si presenta. E gli altri si contendono i voti

Anche il sindaco Valentini, che ha presentato la lista In Campo, ha strizzato gli occhi agli elettori pentastellati

di Augusto Mattioli

SIENA. Quel venti per cento ottenuto dai Cinque stelle alle politiche dove andrà? Anche se le amministrative sono diverse dalle politiche i voti che avrebbe potuto ottenere il movimento che ricordiamolo, in consiglio comunale aveva due rappresentanti, sono interessanti per gli altri nove candidati. Anche per il sindaco Valentini che presentando questo pomeriggio la lista in Campo che lo sostiene ha detto: “Una lista, la nostra, che al proprio interno ha esperienze politiche in grado anche di intercettare progetti politici che in queste elezioni non sono stati presentati per problemi diversi. Basta vedere lo shock della mancata presentazione delle liste dei cinque stelle che con uno staff anonimo riesce a dire contemporaneamente di si ai candidati come Salvatore Caiata e dice di no ai nostri attivisti politici che sia pure in modo diverso da noi avevano cercato di portare avanti i temi della trasparenza, della partecipazione sui beni comuni, sui diritti civili che ora rimarranno senza rappresentanza. Nella nostra lista – ha ripetuto- ci sono persone che possono rivendicare quei temi in modo altrettanto forte. In campo nasce per intercettare aspettative che non si ritrovano nei partiti o nelle liste finora presentate”.