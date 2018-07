Maurizio Martina inaugura la Festa Provinciale del Pd a Ponte a Tressa

Il segretario del partito sarà protagonista della prima serata di Festa il 26 agosto

MONTERONI D’ARBIA. Riparte dalla Val d’Arbia il cammino di ascolto e approfondimento politico del Partito Democratico provinciale di Siena. Grazie infatti al coordinamento territoriale e all’impegno dell’unione comunale di Monteroni d’Arbia si inaugura il 26 agosto la Festa provinciale del Pd a Ponte a Tressa.

L’analisi politica e le prospettive progettuali del partito saranno al centro della prima giornata di festa assieme al segretario nazionale Maurizio Martina, che sarà alla festa per una cena aperta a tutti durante la quale non mancherà il confronto politico per il rilancio dei valori costituzionali, di solidarietà e di giustizia sociale che stanno alla base dell’esperienza del Partito Democratico e ne sono, ancora, il motore. Per partecipare alla cena è possibile prenotare chiamando uno dei seguenti numeri: 3398401767 – 3358267022 – 3477976852.

La festa continua poi il 27 agosto con il dibattito (ore 18,30) “Il governo del territorio: infrastrutture, trasporti, urbanistica” durante il quale il consigliere regionale Simone Bezzini dialogherà con Vincenzo Ceccarelli assessore regionale alle Infrastrutture, mobilità urbanistica e politiche abitative. Il 26 luglio poi il dibattito si concentrerà sul tema della Sanità: Stefano Scaramelli (presidente della commissione Sanità e Politiche Sociali del consiglio regionale) interverrà assieme a Maria Giovanna Damato (staff direzione sanitaria) e Simonetta Sancasciani (direttore Po Valdelsa) in un dibattito coordinato da Alessio Pianigiani (componente della segreteria provinciale) dal titolo “Il sistema sanitario toscano: novità e prospettive”. Le due serate si concluderanno con il ballo e musica dal vivo che ripredneranno anche nella serata di chiusura, il 29 luglio, con l’esibizione della scuola di ballo Mg alle 19 ed il live musica con Laura incanto alle 21,30.

Ristoro poi tutte le sere della Festa con pizzeria e ristorante con braciere.