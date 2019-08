Marcheschi (FdI): “Autopalio: la Regione informi sullo stato di ponti e cavalcavia”

"L’assessore Ceccarelli deve riferire sugli impegni di Anas per i cantieri aperti"

FIRENZE. “Ho chiesto alla Regione di riferire a settembre in Consiglio regionale sullo stato di salute dei ponti e viadotti dell’Autopalio Firenze-Siena. Con un’interrogazione urgente chiedo alla Giunta e all’Assessore Ceccarelli di riferire sui nuovi impegni di Anas per i cantieri aperti, in particolare quello del ponte di Falciani. Da ottobre del 2018 è iniziato l’intervento sul viadotto delle Terme, nel tratto finale in direzione di Firenze, ma da mesi il cantiere è fermo ed è stata chiusa una carreggiata sottoponendo a code estenuanti residenti, pendolari e vacanzieri L’Autopalio non è di competenza regionale ma riveste per la nostra regione un’importanza strategica ed è una delle strade di grande comunicazione per la Toscana – dichiara il consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) – La Regione non può lavarsene le mani, la sicurezza delle strade deve essere una priorità di tutti. Ai cittadini non interessa di chi è la competenza o la colpa per questi cantieri fermi. Pagano le tasse e vogliono avere servizi efficienti. Ceccarelli si metta al fianco del Prefetto di Firenze Laura Lega e dei sindaci del Chianti in questa battaglia di civiltà”.