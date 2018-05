Libera invita ad un incontro pubblico con tutti i candidati

Al centro del confronto i temi cari all'associazione: trasparenza, lotta alla corruzione, la Carta di Avviso Pubblico, la sicurezza, l'ordine pubblico, la sostenibilità ambientale, l'immigrazione

SIENA. Il Coordinamento di Libera a Siena ha il piacere di invitare i Soci, gli Amici di Libera, i Rappresentanti delle Istituzioni e tutti i Cittadini al Confronto pubblico con i Candidati a sindaco per le imminenti elezioni amministrative, che si svolgerà il giorno martedi 22 maggio 2018, alle ore 17,30 presso l’ Auditorium della CONFESERCENTI, in Siena S.S. 73 Levante 10 g.c. (Due Ponti), su vari temi significativi per la nostra Associazione, quali la trasparenza, la lotta alla corruzione, l’ applicazione dei principi della Carta di Avviso Pubblico, la sicurezza e l’ordine pubblico, la sostenibilità ambientale, l’immigrazione… Condurrà il confronto, che sarà ripreso da Radio Siena TV, il giornalista Michele TADDEI .