Lega: più di 20 gazebo per dire “No” alla regolarizzazione degli immigrati

Nisini: "attendiamo tutti i cittadini ai nostri gazebo al fine di informarli e confrontarci su questo ennesimo atto assurdo di questo Governo!"

SIENA. Ancora una volta, la Lega vuole confrontarsi direttamente con i cittadini ed organizza in tutta Ia Toscana oltre 150 di punti d’ascolto in cui verrà riaffermato il nostro secco NO ad ogni tipo di sanatoria che tende a regolarizzare ben 700.000 immigrati.

“Anche in Toscana – afferma Daniele Belotti, Commissario regionale leghista – siamo, dunque, pronti a testimoniare il nostro fermo disappunto verso una proposta che riteniamo indecente ed in perfetta linea con l’attuale malgoverno targato Pd-5 Stelle.” “Abbiamo, quindi, predisposto-prosegue il deputato-oltre centocinquanta gazebo dove i toscani potranno personalmente informarsi riguardo a questa folle iniziativa che conferma come a sinistra si pensi prima agli stranieri, poi agli italiani. “Sono orgogliosa di poter affermare – interviene la Sen. Nisini, Commissario provinciale Lega Siena – che anche la provincia di Siena avrà più di 20 gazebo dislocati su tutto il territorio provinciale! I cittadini potranno trovarci infatti da Siena ad Asciano, da Chianciano Terme a Poggibonsi (vd. Banner allegato). Il governo giallorosso dopo aver riaperto i porti agli sbarchi di massa, ora vuole regalare i permessi di soggiorno e pure aumentare la retta per l’ospitalità dei migranti per la gioia di chi si è riempito le tasche col business dell’accoglienza. Non permetteremo mai che ciò accada!” “Per questo – conclude la Senatrice Nisini – attendiamo tutti i cittadini ai nostri gazebo al fine di informarli e confrontarci su questo ennesimo atto assurdo di questo Governo!”