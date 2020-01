Lega: “Il governo (Pd) boccia le proposste della Toscana (Pd)”

FIRENZE. “La Regione Toscana propone – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega – ed il Governo rispedisce il tutto al mittente; in estrema sintesi, il Ministro Boccia (Pd) stoppa alcune iniziative a targa piddina. Stiamo parlando delle norme in materia di edilizia e di sismica, tematica alquanto delicata. In particolare lo stop è determinato dal fatto che alcune norme violano alcuni principi di uguaglianza della Costituzione, nonché un ulteriore articolo che garantisce espressamente il diritto alla salute. Insomma l’alt da Roma non arriva per cose minimali, ma assolutamente rilevanti”.

“Oltre a ciò, altra “perla” significativa da parte dell’assessore Remaschi che si conferma quantomeno scarsamente attento; infatti, una norma da lui caldeggiata in ambito faunistico-venatorio, appare incostituzionale, visto che il tutto sarebbe in realtà di competenza statale. In definitiva, dunque – conclude Elisa Montemagni – chi amministra, male ed ancora per poco la Regione, viene sonoramente bocciato; in pratica, la Giunta è tacciata come incompetente, confermando, altresì, per l’ennesima volta come la Toscana sia totalmente snobbata dall’attuale governo”.