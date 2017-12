Lega: “Continua il degrado di Pantaneto”

SIENA. “Siamo, purtroppo, alle solite -afferma Marco Casucci, consigliere regionale della Lega Nord e Commissario provinciale -in relazione al degrado che impera nella città del Palio, ad esempio, nella zona di Via Pantaneto. Più volte abbiamo segnalato le svariate problematiche che interessano quell’area, chiedendo a gran voce che l’amministrazione comunale facesse dei passi decisivi per risolvere la questione. Le nostre richieste, unitamente a quelle dei residenti sono state, ad oggi, colpevolmente inascoltate e ci chiediamo per quanto tempo ancora i senesi dovranno vivere in una città dove l’incuria, non solo al Pantaneto, è una triste e grave normalità. La Lega Nord ed il sottoscritto non staranno certo a guardare, ma continueranno nella loro azione di pungolo, monitorando con estrema attenzione tutte le problematiche che stanno opprimendo Siena”.