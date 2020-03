Lega: “Allarmante la carenza di personale nelle Rsa”

FIRENZE. “Da più parti – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega – arrivano chiari e preoccupanti segnali relativi alla sempre maggiore carenza di medici ed infermieri nelle Rsa. Purtroppo, infatti, diversi operatori sono stati contagiati dal Coronavirus ed ovviamente non possono più prestare la loro fondamentale opera assistenziale nelle varie strutture. E’ urgente, quindi, che venga incrementato il numero dei sanitari per consentire a queste residenze sanitarie di essere nuovamente operative in un momento particolarmente complesso e drammatico, stante, purtroppo, i tanti infettati e deceduti in diverse Rsa della Toscana. Non bisogna sottovalutare minimamente la problematica poichè se la criticità non verrà tempestivamente risolta, si rischia seriamente che gli anziani degenti non abbiano più le quotidiane cure necessarie. Insomma – conclude Montemagni – è sicuramente fondamentale fare controlli a tappeto nelle Rsa, ma anche reintegrare il personale che è stato, ahimè, falcidiato dal Coronavirus”.