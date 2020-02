La Lega presenta un esposto contro Enrico Rossi

FIRENZE. Domani, lunedì 24 febbraio alle ore 12, un’ampia delegazione di parlamentari e consiglieri regionali toscani si recherà presso la Procura della Repubblica di Firenze, ubicata nel Palazzo di Giustizia del Viale Guidoni, per presentare un esposto contro il presidente della Regione, Enrico Rossi.

Nel documento che verrà depositato nell’ufficio giudiziario, si contesta allo stesso governatore un comportamento non adeguato a fronteggiare l’emergenza “Coronavirus” e l’affermazione fatta, dallo stesso Rossi, via social in cui etichetta come “fascioleghisti” tutti coloro che sul delicato tema sanitario non la pensano come lui.

Gruppo Lega