La Lega esterrefatta dal comportamento delle minoranze

Si parla ancora dell'abbandono dell'aula del Consiglio comunale

SIENA. Dal Gruppo Consiliare Lega Siena riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma di Eleonora Raito

“Il Gruppo Lega si ritiene esterrefatto dal comportamento che la minoranza ha tenuto durante l’ultimo Consiglio Comunale. Fino all’ultimo momento ho sperato nel loro buon gusto e senso della decenza auspicando di non vedere commenti da parte di questi ultimi… invano. Ebbene il tema del rispetto dell’ambiente, proprio a partire dalla plastica, tra l’altro ampiamente discusso a livello globale, e’ molto caro alla Lega. Non è un caso infatti che l’assessore al decoro urbano Silvia Buzzichelli si occupi di questa tematica ormai da diversi mesi.

È infatti pronto un programma di informazione e sensibilizzazione sull’uso di questo materiale che riguarderà esercizi commerciali, scuole ed il Comune stesso, proprio finalizzato non solo a promuovere l’uso alternativo alla plastica con prodotti già presenti sul mercato, ma anche il corretto smaltimento dello stesso. Infatti già da ottobre le contrade della città rispetteranno un accordo che li vede rinunciare alle stoviglie di plastica prediligendo quelle biodegradabili durante le cene.

Di materiale ce n’è in abbondanza e l’impegno dell’assessore leghista è innegabile. Tutte queste iniziative erano ben note a tutti i Consiglieri Comunali, ed è per questa ragione che la mozione presentata dal gruppo Per Siena è ben lungi dal non avere un indirizzo politico.

È scontato come risulti pleonastico e strumentale presentare un atto che indirizzi l’amministrazione comunale ad un provvedimento già in atto, come è altrettanto facile comprendere di quanto possa risultare allettante per taluni mettere “la propria bandierina politica” su un progetto già avviato da altri.

L’arroganza e la supponenza dei Consiglieri della minoranza trovano il loro apice nello stracciarsi le vesti e gridare allo scandalo davanti al nostro ovvio diniego, cercando di “darla a bere” ai cittadini come se questa amministrazione non avesse a cuore il futuro non solo della città, ma del mondo intero!

Ultimo atto di questo show vede la minoranza abbandonare la sala consiliare convinti di far venir meno il numero legale (del quale a loro dire erano stati garanti fino a quel momento). Il Consiglio Comunale ha discusso l’ultimo atto previsto in loro totale assenza andando avanti in maniera serena con tutti i numeri del caso.

Se proprio si deve stare a guardare il pelo nell’uovo potrebbe saltare all’occhio che l’ultima mozione discussa e votata dalla sola maggioranza era proprio di contenuto culturale, tema molto caro ai membri di Per Siena… tranne che in quell’occasione”.