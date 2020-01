La Lega apre nuove sedi sul territorio senese

Nisini: "Noi saremo pronti per la grande sfida delle regionali: la provincia di Siena farà la sua parte”

SIENA. La Lega Provinciale di Siena, in vista anche del grande appuntamento delle regionali 2020, ha iniziato un percorso di radicamento sul territorio che prevede a breve l’apertura di diverse sedi territoriali. “Inizieremo sabato 25 gennaio con l’apertura della sede della sezione di Poggibonsi-Val D’elsa”, afferma la Senatrice Nisini, Commissario Provinciale Lega, ma non sarà l’unica apertura prevista: a breve infatti apriremo anche la sede della Lega Siena in citta’ ed in altre zone della provincia: un chiaro segnale che la Lega c’è ed è in continua crescita!” “Siamo davvero contenti di poter dire che anche a Siena la Lega avrà un proprio punto di incontro: la vittoria alle elezioni amministrative che ci ha visti protagonisti è stato solo il primo passo verso l’affermazione sempre più evidente del nostro partito in città e nella nostra provincia” le fa eco il Commissario sezione Siena, Paolo Salvini. “Siamo il primo partito in Italia, dopo le elezioni di domenica in Emilia-Romagna, le attenzioni si sposteranno sulla Toscana e sicuramente noi saremo pronti per la grande sfida delle regionali: la provincia di Siena farà la sua parte” conclude la Sen. Nisini. Lega Provinciale Siena