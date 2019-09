In Campo: “Educazione alla cittadinanza: ancora un anno di attesa”

L'associazione senese al lavoro per presentare una propria proposta di legge di iniziativa popolare

SIENA. A fine dicembre 2018 abbiamo ringraziato con un comunicato tutti i cittadini che avevano risposto con le loro firme al nostro appello di sottoscrizione per una legge di iniziativa popolare, promossa dall’ANCI, l’associazione dei Comuni italiani, per la reintroduzione dell’Educazione civica a scuola.

Durante il 2019 abbiamo proseguito il nostro impegno in questo senso con una serie di iniziative, che abbiamo chiamato Lessico e Nuvole, per sensibilizzare su temi come la tutela ambientale, la buona sanità, la legalità, l’educazione stradale e l’attenzione verso l’altro.

E’ stato questo il percorso scelto dalla nostra Associazione per far crescere il senso di cittadinanza attiva, che stava alla base di quella proposta di legge.

Nel frattempo questa ha concluso il suo iter con l’approvazione avvenuta lo scorso primo agosto, prima che fosse annunciata la crisi di governo.

Purtroppo un errore di procedura nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha comportato il differimento di un altro anno del ritorno dell’educazione civica nelle nostre scuole, da cui manca dal 1992.

I tanti fatti di cronaca nazionale e locale di questa estate ci danno la misura di quanto sia importante che la sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sia avviata già a partire dalla scuola dell’infanzia, come prevede il testo della legge uscito dall’esame della Camera, per essere continuato e approfondito nel primo e nel secondo ciclo di istruzione.

Siamo soddisfatti che tutto il lavoro fatto abbia raggiunto un primo risultato con l’approvazione della legge, ma nel 2019 l’impegno di In Campo sul tema dell’Educazione alla Cittadinanza sarà ancora maggiore nella convinzione che spesso i cittadini sono condizionati nelle proprie scelte da campagne di comunicazione aggressive e tendenziose. Il prezzo che la comunità paga per questo è la qualità del dibattito politico e su questo vorremmo agire anche promuovendo una proposta di legge di iniziativa popolare volte a collegare il diritto di voto a criteri più stringenti, tali da far crescere lo spirito critico nei cittadini.

Associazione In Campo