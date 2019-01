Il Partito Pirata invita i sindaci ad aderire a #StopACTA2

"Si attivino tutti per difendere la libertà dei propri concittadini"

SIENA. A breve infatti il Parlamento Europeo concluderà l’approvazione della controversa normativa sul Copyright, che agli artt. 11 e 13 obbligherà tutti i fornitori di servizi di condivisione e social (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube eccetera…) a realizzare sistemi di filtraggio per prevenire il caricamento di materiale protetto da copyright, oltre alla esiziale “link tax” che colpisce direttamente uno dei pilastri della Rete, la condivisione dei link, imponendo il pagamento di una tassa per ogni riferimento ai contenuti coperti da diritto d’autore.

Se la normativa dovesse entrare in vigore gli effetti censori sarebbero pesantissimi per tutti i fornitori e utenti di servizi Internet, comprese le pubbliche amministrazioni e gli amministratori stessi, che vedono nei canali social un modo sempre più efficace per raggiungere i cittadini.

Solo una mobilitazione massiccia dell’intera cittadinanza, classe politica in primis , potrebbe impedire una normativa liberticida e lesiva del diritto alla libertà di espressione, sancita costituzionalmente dall’art. 21.