Il Coordinamento della liste civiche senesi pensa in grande

"Pensiamo ad un'azione politica dalla quale si sviluppino progettualità di interesse della comunità"

SIENA. Dal Coordinamento Liste Civiche Senesi riceviamo e pubblichiamo.

“Giovedì scorso si è tenuto un incontro fra rappresentanti “civici” (liste e consiglieri) che stanno sostenendo la maggioranza del Sindaco Avv. Luigi De Mossi.

L’importanza dell’incontro non è tanto da ricercare nella loro rappresentanza (10 consiglieri comunali e il 30% del consenso elettorale al primo turno delle recenti elezioni comunali di Siena), quanto nella volontà di coordinare una azione politica dalla quale si sviluppino progettualità di interesse della comunità.

Un inizio di percorso-confronto che dovrebbe sfociare in una manifestazione a cui partecipino rappresentanti, non solo toscani, di positive esperienze civiche, prime fra tutte quelle che fanno riferimento alle confinanti province di Arezzo e Grosseto, in cui i capoluoghi hanno sindaci di espressione civica.

Un seme che potrebbe vedere le liste civiche protagoniste delle prossime amministrative primaverili in molti comuni senesi e, perchè no, traguardare oltre il 2019 in direzione delle regionali.

Una base di confronto coordinata, che interloquisca, su Siena, con i partiti che sostengono De Mossi ma principalmente che possa diventare un preciso punto fermo per questo Sindaco che la città sta sempre più apprezzando.

Il coraggio di cambiare passa da scelte che coinvolgano l’elettorato e chi meglio può farlo, di quanti hanno saputo raccogliere la loro fiducia senza input nazionali o regionali?

Un coordinamento rappresentativo dei consensi ricevuti, senza vincoli strutturali, così da garantire le singole autonomie e caratterizzazioni culturali, identitarie e di appartenenza”.