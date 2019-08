I migliori conti deposito: cosa offrono, come aprirli

ROMA. Non è difficile oggi trovare quale sia un buon conto deposito per la famiglia; la maggior parte degli istituti di credito infatti permettono di visualizzare le condizioni per questo tipo di prodotto finanziario direttamente online. Se ci si vuole informare su questo tipo di prodotti conviene valutare una serie di elementi per quanto riguarda il miglior conto deposito: come sceglierlo dipende infatti anche dalle personali esigenze del singolo cliente.

Che tipo di conto deposito scegliere

Non esiste un prospetto di massima per quanto riguarda la proposta di un conto deposito, visto che ogni istituto di credito è libero di offrire ai propri clienti i prodotti finanziari che crede, entro ovviamente alcuni limiti stabiliti dalla legge. Le offerte sono quindi varie, a seconda della banca cui ci si rivolge, ma spesso vengono proposti anche prodotti costruiti ad hoc, su misura per il cliente. Questo è il caso soprattutto dei conti deposito vincolati, per i quali è necessario impegnarsi a lasciare i propri fondi fermi per un periodo di tempo, specificato al momento della sottoscrizione. Ogni persona ha le proprie esigenze e priorità, c’è chi non ha problemi a lasciare il proprio capitale versato in banca, chi invece ha diverse spese impreviste o teme costantemente per il futuro. In questo caso il miglior conto deposito vincolato è quello con il vincolo più breve, per evitare che con il passare dei mesi la necessità di avere fondi da spendere si faccia via via più impellente.

Come scegliere il conto deposito giusto

Per poter scegliere con oculatezza è quindi importante fare qualche valutazione sulla propria situazione finanziaria; questo tipo di prodotto è infatti interessante soprattutto per chi ha del capitale in sovrappiù da investire e per chi teme altri tipi di investimento. Una delle caratteristiche essenziali di questo tipo di prodotto finanziario infatti è proprio quella di essere praticamente a rischio zero. Se si tende a dover prelevare periodicamente una parte dei propri risparmi, conviene prediligere i vincoli più brevi, intorno ai 12 mesi di durata. Chi invece sa di avere del capitale che può immobilizzare anche a lungo ottiene maggiori vantaggi dai conti deposito vincolati a lungo termine, anche per più di 5 anni. Questo tipo di prodotto infatti permette di ottenere il massimo degli interessi oggi possibili, mantenendo comunque sempre il rischio nullo.

Come sottoscrivere un conto deposito

Oggi grazie a internet per sottoscrivere un conto deposito è sufficiente connettersi al sito della banca o della finanziaria prescelta per questo tipo di prodotto. Sarà poi necessario inviare alcuni documenti, in modo da potersi identificare e da compilare tutta al modulistica oggi necessaria. Tale documentazione potrà essere inviata per via telematica, in versione digitale, oppure stampando i moduli e inviando questi e una copia dei documenti di identità degli intestatari del conto tramite il classico servizio postale. È necessario anche indicare un conto corrente di appoggio al conto deposito, dal quale sarà possibile versare i fondi sul secondo, oppure spostare gli interessi maturati o anche il capitale al termine del vincolo.