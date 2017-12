Gli auguri di Fucito (CasaPound)

SIENA. Da CasaPound riceviamo e pubblichiamo gli auguri del candidato sindaco Sergio Fucito.

“Cari concittadini, il 2017 si conclude con tristezza a Siena con la chiusura di importanti e storiche attività commerciali.

La perdita definitiva della banca; i giovani costretti ad emigrare o ad accettare lavori sottopagati o dequalificati; la città che precipita nelle classifiche nazionali, 64° posto per scippi e borseggi, 67° posto per furti negli appartamenti; Il Pd e tutti i partiti che hanno appoggiato e sostenuto queste scellerate amministrazioni si sono mangiati la gallina dalle uova d’oro.

Le cicatrici che lascia sul corpo martoriato della nostra città non guariranno in fretta e, forse, non guariranno mai veramente del tutto.

La rovina che abbiamo tutti davanti agli occhi é la dimostrazione tangibile ed inequivocabile del drammatico fallimento di una classe politica inadeguata e totalmente autoreferenziata.

Il 2017 e anche l’anno che vede l’apertura fisica della sede di CasaPound Siena, in pieno centro storico, riuscita in pochissimi mesi a catalizzare le migliori energie disponibili mettendole immediatamente al servizio della gente con raccolte alimentari, doposcuola gratuito, sportelli legali gratuiti, con le innumerevoli attività di denuncia al malgoverno da parte della Giunta comunale e con un programma di politica amministrativa nuovo e proiettato a dare una svolta alla nostra città che presenteremo nelle prossime settimane.

Sono fermamente convinto che cambiare si può e che Siena saprà sfruttare l’occasione delle elezioni comunali di maggio 2018 per liberarsi di una sinistra “che di sinistra non ha nulla ” sempre pronta alla mobilitazione per gli immigrati e per minoranze chiassose e aggressive ma che disprezza sempre piú le fasce di popolazione italiana piú debole.

Le lotte a difesa dello Stato Sociale, le nostre azioni quotidiane di questi ultimi 2 anni ci rendono l’unico movimento presente fisicamente sulla scena cittadina costantemente a fianco del nostro popolo.

L’ augurio piú intenso per il 2018 é quindi che la città ritrovi il suo storico orgoglio e che, sfruttando energie fino ad oggi umiliate, rialzi la testa e sappia voltare definitivamente pagina su di un passato clamorosamente sconfitto dai fatti.

Convinto che avremo di fronte la sfida decisiva per poter dare un taglio netto ad una classe politica disastrosa, incapace di opporsi ad un governo della Città se non complice, strumento di quegli ingranaggi del sistema Siena che solo CasaPound può smantellare e rendere mai piú replicabili una volta per tutte auguro buona fine 2017 e buon inizio 2018 a voi tutti”.