FN: “Toscana: continua la farsa sull’agroalimentare”

"L’Europa preferisce le banche invece che gli agricoltori"

FIRENZE. “E’ stato siglato a Bruxelles il patto tra 8 regioni italiane, tra le quali è presente anche la regione Toscana: attraverso il BEI (Banca Europea per gli Investimenti) c’è l’intenzione di supportare le PMI dell’agroalimentare”, dichiara Andrea Barbieri, responsabile regionale del dipartimento agricoltura di Forza Nuova.

“Questa sarebbe una buona notizia ma ancora una volta l’Europa preferisce le banche invece che gli agricoltori messi in ginocchio dalla crisi economica, dalle leggi assurde di Bruxelles e da eventi naturali. Come per esempio il terremoto nelle zone circostanti ad Amatrice.

Il patto si aggira tra un minimo di 400 mila euro fino ad un massimo di 900 mila euro. A questa Unione Europea piace parlare soltanto di soldi senza proporre un progetto realizzabile.

L’Europa tira fuori una sua perla: fa gestire tutti questi soldi alle banche, alcune delle quali si possono considerare fallite senza un aiuto dello Stato.

Le banche che gestiranno questi soldi in Toscana sono Monte dei Paschi di Siena e Iccrea. E’ lecito chiedersi se tali somme saranno investite nelle realtà locali oppure gli agricoltori rimarranno a bocca asciutta come sempre. Com’è possibile far gestire questi soldi da banche che hanno avuto o avranno un default? Tutto è costruito per dare agli operatori del settore agricolo fumo negli occhi. Insomma, far tacere il loro disagio per un po’ di tempo.

Cosa dicono di questo piano farsa Confagricultura e Coldiretti? Oramai da troppo tempo non difendono più gli interessi dell’agricoltura italiana, ma fanno parte del sistema che le ha divorate fino al midollo. Quanto ancora gli agricoltori devono subire le manifestazioni farsa indetta da questi due sindacati?

Oramai anche loro come gli altri sindacati CGL, CISL e UIL si sono venduti allo straniero. Vigileremo – conclude Barbieri – affinché questi soldi siano spesi per aiutare le aziende agroalimentari e non si facciano i soliti proclami propagandistici che non portano alcun vantaggio reale agli agricoltori italiani”.