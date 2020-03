FI Siena chiede un incontro al provveditore agli studi

Preoccupazione per la situazione derivante dalla chiusura delle scuole

SIENA. Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni del coordinatore provinciale, Lorenzo Lorè e del vicecoordinatore provinciale Alessandro Manganelli e della responsabile provinciale Comunicazione, Maria Concetta Raponi.

“Prendiamo atto delle scelte nazionali del Governo Conte come annunciato dalla stampa nazionale, Scuole e università chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo seguendo la “linea della massima precauzione”, nonostante il Comitato tecnico scientifico avesse evidenziato dubbi sulla sua efficacia. E ancora: sospensione in tutto il paese, come per le zone rosse, di manifestazioni ed eventi “di qualsiasi natura” e “in qualsiasi luogo”. Adesso però chiediamo rapidamente un incontro al Provveditore agli Studi di Siena, affinchè si possa esprimere nostra preoccupazione per la situazione attuale e per promuovere nostre idee per rendere la vita migliore alle famiglie in questo periodo molto particolare.

Crediamo come Forza Italia, che a livello provinciale si debba discutere anche di come è indispensabile che siano date risposte immediate alle famiglie che, da oggi, dovranno prendersi cura, a casa, dei figli. A tutela e a difesa di madri e padri, occorrono misure che prevedano permessi speciali per i lavoratori pubblici, flessibilità e Smart working incentivati per quelli privati.

Ci auguriamo che contemporaneamente Provincia di Siena e Regione Toscana agiscano subito e diano risposte certe alla popolazione. In questi momenti la Politica deve essere unita e risolvere ogni ostacolo per il benessere delle famiglie. E’ una emergenza e come tale va gestita ed affrontata con soluzioni rapide ed utili”.