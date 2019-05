Europee:”FN tiene la piazza, Roberto Fiore incontra i candidati senesi”

Alessandro Dolci: "Uniti in una Europa di nazioni sovrane possiamo vincere"

SIENA. “Nella serata di domenica 19 maggio, il Segretario Nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore ha fatto tappa a Siena, in p.zza Salimbeni, dove ha incontrato i candidati senesi al Parlamento Europeo (in foto) e dove si sono tenuti i rispettivi interventi in pubblico – dichiara Alessandro Dolci Segratario di FN Siena – .

Dopo l’inno nazionale è’ intervenuto in apertura il Coordinatore del centro-Italia Leonardo Cabras che ha fatto una introduzione e una presentazione dei nostri candidati. Quindi ha preso la parola il sottoscritto candidato Alessandro Dolci che ha parlato del valore rivoluzionario del messaggio contenuto nel nostro slogan “Spezza le catene di Bruxelles”, soffermandosi poi sull’Europa, in particolare sulle differenze tra il concetto tradizionale, greco-romano e cristiano di Europa e quello falso e mistificatorio utilizzato dalle elites di Bruxelles.

Patetica – commenta Dolci – e tragicomica la comparsata di un gruppetto di contestatori che, appostati dietro alle camionette e nascosti dietro ai cordoni di polizia per evidente mancanza di attributi, hanno lanciato vecchi slogan e cori ormai fuori moda.

I militanti di Forza Nuova hanno tenuto la piazza fino in fondo all’orario previsto e il Segretario Nazionale Roberto Fiore ha così effettuato il suo intervento che, date anche le circostanze, ha messo in evidenza il totale vuoto politico e l’assenza di progettualità delle sinistre.

Uniti in una Europa di nazioni sovrane possiamo vincere – conclude Dolci – contro l’UE liberal/massonica dei banchieri e contro queste sinistre utili serve di quel sistema. Per questo, in vista delle elezioni europee del 26 maggio assume una rilevanza determinante per il futuro dell’Italia e dell’Europa il nostro messaggio: la difesa dell’identità nazionale e cristiana, il rigetto dell’immigrazione, vera arma di destabilizzazione di massa, il recupero della sovranità monetaria”.

La Segreteria di FN Siena