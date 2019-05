Europee: CasaPound Siena sceglie Sergio Fucito

CasaPound Siena: “Alle elezioni europee Siena sarà rappresentata dal generale Sergio Fucito” SIENA. “Alle prossime Europee scegliamo la libertà”, così CasaPound Siena esprime in una nota il suo dissenso nei confronti dell’Unione Europea e comunica che ufficializzerà la candidatura del generale Sergio Fucito con una conferenza stampa dove il candidato parlerà di euro ed unione europea e spiegherà i motivi di questa nuova discesa in campo.

“Scegliamo la libertà di riprendere in mano il nostro potenziale economico e produttivo, la nostra innata capacità creativa e l’immenso patrimonio culturale italiano, salvaguardando la nostra identità e tradizione. Scegliamo quindi di uscire dalla gabbia imposta dall’Unione Europea e dal filo spinato con il quale i burocrati di Bruxelles hanno impantanato per anni l’Italia in un perimetro obbligato di stagnazione economica, deindustrializzazione ed emigrazione che, a seguito del trattato di Aquisgrana con l’alleanza strategica di Francia e Germania, non potrà nei prossimi anni che aggravarsi. Scegliamo quindi di riprendere la nostra sovranità nazionale, una Banca d’Italia ed una moneta sotto il controllo dello Stato e tornare ad essere la quarta potenza mondiale come prima degli accordi di Maastricht. Il 26 maggio sceglieremo ancora una volta CasaPound ed il nostro candidato Sergio Fucito. Ridateci i nostri soldi, il nostro oro e tenetevi immigrati, direttive gender ed austerità”.