“Elezioni europee: FN candida Alessandro Dolci

SIENA. In vista delle elezioni europee del 26 maggio prossimo Forza Nuova c’è e sarà presente in tutte le circoscrizioni, compresa quella dell’Italia centrale: “Sono onorato di far parte della squadra di candidati nella lista Forza Nuova/APF, Alliance For Peace and Freedom, la formazione europea che riunisce i movimenti fratelli del nostro partito – dichiara Alessandro Dolci, segretario di Fn Siena -. Davanti a noi si presenta una sfida epocale: uscire dall’attuale sistema UE e realizzare l’Europa delle patrie e dei popoli, un’Europa che sia espressione della sua vera tradizione, che è greco-romana e cristiana. Non possiamo infatti ridurre l’idea di Europa, che è un’idea millenaria, nella attuale Unione Europea tecnocratica e liberista. Vogliamo un’Europa libera dalle influenze “atlantiste” e “neo-con” che usano l’Europa stessa come base per gli interessi internazionali americani”.

“Inoltre – continua Dolci – la attuale UE, alimentata da un mondialismo senza patria e senza Dio, ha lasciato l’Italia sola davanti agli epocali problemi sollevati dalla globalizzazione: come l’immigrazione, il terrorismo, il traffico interazionale di droga, l’aumento delle povertà, la denatalità, il divario tra il nord e il sud dell’Europa, la concorrenza cinese. L’UE ha imposto detti fenomeni come conseguenze da accettare in modo irreversibile nel nome del libero mercato e questo noi non possiamo più permetterlo”.

“Da parte sua anche questo Governo giallo-verde si dimostra succube ai diktat dei tecnocrati e della BCE, senza proporre una soluzione politica alternativa e credibile al sistema UE: è per questo che solo Forza Nuova, con APF, rappresenta l’unica possibilità per portare in Europa un vento nuovo, espressione di un reale cambiamento. Gli appuntamenti elettorali di Forza Nuova Siena per le elezioni europee – conclude Dolci – saranno di volta in volta pubblicati e resi noti attraverso i consueti canali di informazione”.