Donzelli (FdI): “Grave che lo Stato non sia parte civile nel processo Mps”

Giovanni Donzelli (FdI)

FIRENZE. “E’ grave che lo Stato, che attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze possiede oltre il 68% delle azioni di banca Mps, non si sia costituito parte civile contro gli ex vertici al processo che si è aperto oggi a Milano sulla contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. Il governo sarebbe dovuto intervenire a tutela delle proprie azioni e delle ingenti risorse, 5,4 miliardi di euro, investite lo scorso anno per la ricapitalizzazione della banca e a fianco degli oltre 3 mila risparmiatori e delle associazioni di consumatori che si sono costituiti parte civile”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.