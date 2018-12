Di nuovo In Campo: per cambiare la politica senese

SIENA. E così siamo di nuovo In Campo! Ancora entusiasti e fieri di cio’ che pensiamo e di come vogliamo raccontarlo, viverlo, condividerlo.

Il 13 dicembre abbiamo accolto tante persone a La Favorita per condividere lo spirito del nostro fare politica per il bene della città e delle persone, convinti che a Siena ci meritiamo di più.

Mentre molti sbraitano e danno fiato alla pancia, l’associazione In Campo inizia un cammino verso un cambiamento utile e costruttivo per le persone, le istituzioni, la società civile. Un cammino il più possibile condiviso con coloro che da anni si sentono smarriti e non più in sintonia con la politica e le correnti di pensiero.

In Campo vuole portare al centro del dibattito le opinioni, i temi, le notizie costruttive e motivanti, per discuterle, porre domande, e scegliere con consapevolezza dove andare, perché, come e con chi.

In Campo è la politica che non c’è, quella che vorresti, quella che ci sarà.