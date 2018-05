David Chiti (Siena Doc) ha presentato la sua squadra

SIENA. Siena Doc ha presentato la lista dei candidati al consiglio Comunale a sostegno del candidato a sindaco David Chiti. Gente comune, di tutte le estrazioni, a rappresentare la città nel suo fare e nelle sue varie espressioni: dal mondo dell’impresa, alla sanità, a percorsi silenti e chiusi in riconversione a testimoniare quella nuova fase sociale che la città sta vivendo. Niente è più come prima e tutto va ripensato dal basso, dalla cittadinanza, da quei bisogni di cui solo le persone possono essere espressione prima di un vero e proprio governo di res pubblica.

“SIENA DOc – afferma David Chiti – vuole ripartire dalla gente comune per portare il suo contributo ad una città che va ripensata facendo tesoro della sua grandezza, della sua storia, delle sue tradizioni e dei suoi errori per un futuro in grado di esprimere il massimo del suo tessuto sociale e a livello degli standard di quella modernità che non può essere più ignorata”.

32 nomi del tessuto sociale che da ora si impegneranno pubblicamente a far rispettare diritti, istanze e priorità senza lasciare nessuno indietro. “il 10 giungo è solo una partenza: da lì inizierà il vero lavoro e non lasceremo nulla di intentato. Faremo sentire la nostra voce e ci adopereremo affinché quanto i territori ci hanno richiesto abbiano delle risposte tempestive, valide e risolutive” precisa Emanuele Paolini, Presidente SIENA DOC.

DAVID LUCIANO CHITI

Senese da generazioni, sposato con tre figli, da circa 10 anni si occupa di volontariato e mutuo soccorso attraverso l’Associazione Noi Siena, con lo scopo di recepire “dal basso” i bisogni dei cittadini, attraverso una azione civica organizzata, anche facendo in modo che questi bisogni siano ascoltati dalle Istituzioni. Dare voce a chi spesso voce non ha, far da ponte tra la politica e i cittadini, sono da sempre le sue missioni. È questo lo spirito con cui fa le cose concrete per la comunità. Sensibile anche a temi come quelli del decoro urbano, delle persone anziane, dell’accompagnamento in fine vita, con l’associazione si è occupato attivamente di questi temi con ottimi risultati. L’esempio più eclatante di questo approccio civile è la realizzazione dei percorsi pediatrici di Pronto soccorso: a partire da Siena, in tutti gli ospedali toscani. Sono state oltre 2500 firme portate in Commissione Sanità, riuscendo a tradurre un’azione civica “dal basso” in legge regionale. Dal 2015 infatti, grazie alla proposta dell’associazione, l’ospedale di Siena, per primo, ha un servizio di Pronto soccorso pediatrico e un’équipe multidisciplinare di medici pediatri che si occupa dei nostri bambini. Un risultato importante raggiunto insieme alla comunità senese, rappresentata da altre associazioni di volontariato e dalle contrade cittadine, con esempio concreto di fare rete. Da qui la spinta a scendere in campo per la sua città e portare ad un livello superiore gli obbiettivi da raggiungere attraverso i luoghi preposti e non solo con la forza dei singoli: una visione a misura di cittadino dove ognuno sia consapevole e responsabile della propria città. Continuerà ad intensificare questo genere di azioni sui temi che stanno più a cuore per incalzare le carenze delle Istituzioni e sensibilizzarle a favore delle fasce più vulnerabili.

ANNALAURA BALISTRERI

Senese, 27 anni. Lavora in nota pizzeria a taglio del centro. Giovane preoccupata del suo futuro ha deciso di scendere in campo con questo progetto per contribuire ad aiutare la città a risollevarsi e a ridare prospettive a tutti, giovani e meno giovani.

LETIZIA BARAGATTI

Mamma, della Contrada Capitana dell’Onda. Coordinatore infermieristico Attività Provinciali Territoriali Uslsudest si occupa principalmente di vaccinazioni e medicina dello sport. Laureata a Siena in Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, ha anche un Master di primo livello in “Management per le Professioni Sanitarie”. In passato si è occupata della conduzione di gruppi terapeutici per il trattamento dei disturbi d’ansia e di attacco di panico alla ex Asl 7 e presso la Contrada Capitana dell’Onda e del gruppo donatori di sangue della contrada.

MARCO BARBAGLI

Senese del Nicchio. Divorziato con un figlio: Marco Junior. Creativo di mestiere, lavora con la voce, in radio e negli spot pubblicitari locali e nazionali. D.J. E vocalist, event manager e in passato rappresentante di commercio. Vorrebbe costruire una nuova identità alla città strappando un sorriso anche a chi purtroppo non ci è abituato.

FEDERICO BARELLI

Classe 1980, laureato in Giurisprudenza nel 2006, impiegato in Banca MPS, settore retail. Vive con la sua compagna e tre meravigliosi gatti e coltiva le passioni per la cucina e il teatro. Ha sempre scelto la strada del civismo porta a porta per costruire un dialogo diretto con le persone. Dal 2012 partecipa all’importante battaglia sulla libertà di stampa come membro dell’Osservatorio Civico Senese. Ha deciso di candidarsi a Consigliere Comunale nella lista di David Chiti Candidato a Sindaco di Siena Amministrative 2018 perché ritiene necessario cambiare passo e aprire finalmente una fase costruttiva per Siena dove concretezza, impegno e dialogo siano protagonisti. La trasparenza, un’informazione efficace e il fare rete saranno le linee guida.

JACOPO BELLACCINI

38 anni, della Nobile contrada dell’Oca, sposato, due figli, impiegato al MPS. Nella vita privata e nel tempo libero piace pratica ogni tipo di sport e gli piace stare all’aria aperta assieme alla famiglia e al cane Lola nonché passeggiare per lo splendido centro storico. Vive la città e i valori della famiglia e dell’amicizia sperando che un domani anche i figli siano portatori di sani principi.

SIMONE CAMPANINI

Senese, classe 70, Contradaiolo del Drago, Tamburino di Piazza. Ha svolto volontariato presso la Misericordia con bambini autistici e persone anziane. Ex portiere di calcio ed ex schermidore a buoni livelli. 22 anni di servizio presso l’Enoteca Italiana come sommelier, malato di cancro ai polmoni da 4 anni, fortunatamente in cura con terapie oncologiche attuali con risultati soddisfacenti. Innamorato della sua città e delle sue tradizioni. Tifoso della Robur Siena e della Men Sana Basket. Felice di poter condividere in questa esperienza anche quella di convolare presto a nozze.

ANDREA CAMPRIANI

Senese, laureato in Giurisprudenza , Mediatore civile e commerciale. Nel 2014 eletto consultore della Consulta territoriale dei cittadini 5, socio fondatore di Noi Siena e Siena DOC, che ha per sua natura l’impegno civico come propria essenza. Tifoso della Robur Siena, dal 2014 parte dello staff del Siena Calcio Femminile (oggi G.S. San Miniato). Musicista, si interessa di cinema e letteratura. Sogna una Siena è città viva, che offra opportunità, dove chi ha il privilegio di nascervi sia messo in condizione di restare, così come chi sceglie di viverci, lo possa fare al meglio.

CLELIA CATANIA

Nata a Palermo nel 1981 si è trasferita a Siena dal 2006 per scelta avendola vissuta durante lunghe vacanze trascorse in città. E’ entrata subito alla Sapori dove è stata accolta con affetto da molti Senesi. Nel 2015 ha gestito un negozio di abbigliamento in via Pantaneto imparando a conoscere le difficoltà e i vantaggi di Siena. Le piace stare al pubblico e interagire con la gente. Ha amato questa città sin da piccola per la sua unicità e ha scelto di farsi qui una famiglia, facendo nascere e vivere il figlio in questa Città, contradaiolo e senese . Oggi lavora per un’agenzia che gestisce case vacanze all’interno delle mura di Siena.

GAIA CECCANTI

Nata a Siena 42 anni fa, laureata in giurisprudenza all’ Universita’ di Siena, esperta in risoluzione alternativa delle controversie, attualmente è impegnata a collaborare nell’attività di famiglia per offrire un servizio ai ricoverati all’interno dell’Ospedale Le Scotte di Siena. Orgogliosa e fiera di essere nata in una splendida Città. Della contrada della Pantera e mamma di uno splendido bimbo di 3 anni è fortemente motivata a restituire lustro e prestigio alla città e ai senesi. Entusiasta di intraprendere e condividere con David Chiti e Siena D.O.C. i migliori progetti per riportare Siena alla vita di un tempo.

GIANPIERO CUCINI

Classe 60, addetto alle vendite e somelier di sala in Enoteca. Lavoratore instancabile ed esperto del settore grazie ai suoi 30 vissuti in quella realtà. Arrabbiato e determinato a far tornare a splendere tesori che ormai si sono persi.

FRANCESCA DIANA

Francesca Diana, Grossetana, classe ‘74, sposata, mamma di due bambini, Medico chirurgo specialista in anestesia e rianimazione, lavora presso l’ Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. E’ attivamente impegnata nel mondo del volontariato e Direttore Scientifico dell’ Associazione Sienacuore.

STEFANO DEL VECCHIO

Commerciante di souvenir in Piazza del Campo e in Piazza Duomo, dal 1998 trascorre la maggior parte del suo tempo nel cuore di Siena. Sposato, due figli, tre cani. Ama la sua città, la contrada ed è dispiaciuto vedere il deterioramento della città e delle sue tradizioni e che non sia più sicura come una volta. Rivuole una Siena per come era.

FRANCA FIORENZA

52 anni, insegnante di scuola materna. Desidera portare i principi, le proposte e le idee di SIENA D.O.C. impegnandosi in prima persona. La famiglia per lei rappresenta la gioia più grande. Ha una forte passione per la pittura. Stile di vita sobrio, ritiene che le cause di tutte le ingiustizie e iniquità del mondo siano da imputare all’avidità e alla superbia.

EUGENIA GUARNIERI

Eugenia Guarnieri, senese, casalinga, due figli di cui uno già sposato, e l’amstaff Saphira. Contradaiola dell’Aquila, diploma magistrale. Appassionata di cucina e cake designer. Ama leggere, la pesca, ed è una profonda appassionata di animali. Impegnata nel sociale, si adopera quotidianamente per una città migliore a misura di tutti.

GIUANLUCA MESSA

Classe 46, di Clusone(BG), cittadino senese dal 1970. Medico specializzato in Ematologia, assistente universitario di ruolo dal 1980, in pensione dal 2011, attualmente libero Professionista. Ha scelto di scendere in campo spinto dal desiderio di poter contribuire a dare delle risposte ai numerosi problemi della città e dei suoi abitanti.

FRANCESCO MINUCCI

Senese doc, da più di venti anni nel campo dell’intrattenimento, musica e divertimento. Oggi speaker di Radio Rosa e imprenditore. Da anni impegnato nel sociale a tutela giovani e territorio.

FRANCESCO MOLINARO

Di Caserta, classe 75, sposato con un figlio. Ha vissuto a Grosseto per trasferirsi poi a Siena dove ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia cum laude, presso l’Università degli Studi di Siena. Ha prestato servizio presso l’Arma Aeronautica Militare Italiana presso il Comando Aeroporto di Guidonia- Roma, in qualità di SottoTenente Medico di Complemento con ruolo di “Capo Nucleo Igiene e Pronto Soccorso”. Scuola di Specializzazione in Chirurgia pediatrica ed infantile presso il reparto di Chirurgia Pediatrica di Siena, diploma di corso DEU. E’ stato “clinical observer”nel reparto di Chirurgia pediatrica del Morgan Stanley Children’s Hospital of New York Presbyterian, Columbia University a New York (USA). Nel 2007 è risultato vincitore del Premio della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica riservato ai giovani chirurghi under 35 per la miglior ricerca clinica (XXXVIII Congresso SICP, Società Italiana di Chirurgia Pediatrica, Firenze, 21-23 Settembre 2007). Ha lavorato presso “Hopitaux Universitaire de Strasbourg France, Hopital de Hautepierre Strasbourg”, in qualità di Praticien Attachè associè e presso il Centro Emile Muller di Mulhouse in Francia come “Medicin Assistent”. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Innovazione Tecnologica in Chirurgia, Fisiopatologia Chirurgica Pediatrica XXII Ciclo, presso l’Università degli Studi di Messina. E’ stato Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica presso il reparto di Chirurgia Pediatrica del Policlinico Sant’Orsola- Malpighi di Bologna. Dal Marzo 2012 lavora presso il reparto di Chirurgia Pediatrica dell’AOUS di Siena, prima come Dirigente medico di Chirurgia pediatrica poi come ricercatore Senior presso l’università degli studi di Siena. E’ attualmente docente al III ed al V anno del corso di Laure in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena e della Scuola di Specializzazione Chirurgia Pediatrica di Siena, di cui ne è anche il segretario del comitato didattico. E’ responsabile della Chirurgia mininvasiva, laparoscopia e robotica pediatrica della sezione di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera di Siena. Attualmente è membro del comitato direttivo della Società Italiana di Videochirurgia Infantile (SIVI) e segretario della Onlus La Conchiglia amici della Chirurgia Pediatrica di Siena.

DEBORA NICCOLINI

Psicoterapeuta familiare, lavora in Quavio e msi occupo di persone in grave stato di malattia. Il suo ambito è quello della vicinanza e della solidarietà, oltre che clinico e terapeutico. Nello specifico si occupo di Cure Palliative a domicilio e in hospice in équipe con medici e infermieri di parte pubblica, con volontari e professionisti olistici del Volontariato. Alla base di questa esperienza c’è un valore e una prassi del vivere quotidiano che scaturiscono da un sentimento profondo di solidarietà. Per lei questo significa recuperare il senso della comunità, della collettività, significa incontro e confronto, significa crescere insieme agli altri, significa fare politica, la politica dei gesti quotidiani, la politica del dare gratuito, e del ricevere ciò che non ti aspetti. La scelta di candidarsi nelle Lista Civica di Siena DOC a favore del Candidato a Sindaco di Siena David Chiti Amministrative 2018 è perché proprio essendo già in prima linea tutti i giorni è arrivato il momento di incidere maggiormente e voler arrivare a tutti i costi a raggiungere quegli obiettivi che ancora sono lontani. ‘le migliori parole sono i fatti’ e di fatti abbiamo bisogno ormai, stufi delle promesse: è un diritto e un dovere della comunità e delle autorità preposte.

BARTOLOMEO NUMEROSO

Nato ad Aversa nel 1998, vive a Siena da 16 anni. Studente universitario della facoltà di Ingegneria della città, presenta la sua candidatura con la lista Siena D.O.C perché oltre a credere nel progetto, con questo gruppo di persone intendiamo cambiare realmente ciò che non funziona in questa città. Con la sua candidatura voglio dare voce a tutti quei giovani che non si arrendono alle vicende degli ultimi anni e che vogliono riportare vitalità ad una città ormai in ginocchio. Si candida perché vuole restituire alla città tutto quello che accogliendolo gli ha dato, perché ritiene si possa e si debba contribuire a far ripartire la nostra Siena e che con buona volontà ci si possa riuscire.

CRISTINA PANTI

Senese doc .Torraiola. Classe 86, diplomata in perito aziendale e corrispondente in lingue estere con ancora una vita dei sogni nel cassetto e al momento in cerca di occupazione. E’ nella Protezione Civile con la Misericordia. Si dedica attivamente agli animali . E’ Responsabile del nucleo di Guardie Eco zoofile di Siena che ha contribuito ad aprire. Appassionata d’arte e di musica che studia da tutta una vita. Pongista come seconda vita: sport di testa e determinazione che ritiene caratteristiche fondamentali anche nella vita. Vorrebbe… ritrovare la Siena che il cuore di ogni senese veste d orgoglio. Vuole ancora credere nei sogni soprattutto se questi si incontrano nell’ amore per Siena.

MAURO PANTI

Mauro Panti classe 56. Felicemente sposato con Daniela che gli ha permesso di vivere il ruolo di babbo e godersi la felicita dei due figli: Cristina e Simone. Da alcuni anni vive in ogni suo dettaglio la carta stampata gestendo la sua attività nel centro storico di Siena: la famosa edicola “Di Linda”. Nato e cresciuto a Siena. Per la sua contrada, il Leocorno, si è sempre dato da fare in economato di società dove precisione, attitudine al lavoro e una gran senso del dovere, unito alla determinazione, sono caratteristiche fondamentali che ha sempre messo in gioco anche nella vita dedicandosi a pieno alla famiglia e al lavoro. Vorrebbe che la città potesse tornare agli antichi fasti, rivivere ciò che di più bello era capace di regalare Siena. Per questo ha deciso di dare il suo contributo e sostenere la scesa in campo di Siena doc con l Candidato a Sindaco di Siena David Chiti in queste amministrative.

EMANUELE PAOLINI

Senese, classe 82, contradaiolo dell’Istrice. Laureato cum laude in Dietistica. È stato professore a contratto nei Corsi di Laurea in Dietistica e Infermieristica, attualmente docente di educazione alimentare ed HACCP presso la Ce.fo.Art. Esercita la professione di Dietista in Siena e provincia. Si dedica con passione al suo lavoro, e coltiva con altrettanta passione molti interessi quali dipingere, la sua amata uliveta e il sociale, infatti svolge attività di volontariato per l’Associazione Noi Siena, di cui è vice presidente dal 2011. Nel 2015 ha fondato, insieme ad alcuni amici, l’Associazione Siena Doc, di cui è Presidente, con lo scopo di portare idee nuove e concrete per migliorare la nostra amata città.

ANNA PELLONE

Di Napoli, classe 63, passando da Roma, poi in Toscana e finalmente a Siena ormai da più di 12 anni. Diploma Magistrale, ama stare con i bambini. Proprio per questa passione si è avvicinata all’associazione Noi Siena, per lottare a fianco delle persone più deboli, soprattutto i bambini. Si definisce una persona semplice che oggi lavora per l’Acquedotto del Fiora. Il futuro è in una città a misura di bambino e dei più deboli. Un sogno: realizzare pet therapy con i suoi Golden Retriver ed i bambini in ospedale

LETIZIA PINI

Senese, della contrada della Torre. Rientrata a Siena dopo una vita trascorsa a Milano, si occupa di comunicazione e sociale. È Delegata Regionale FERPI(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), ASSOINRETE, e NCI(Nuova Costruttività per l’Impresa).Titolare di un’agenzia di Relazioni Pubbliche e Comunicazione, è Editore e Manager di Rete. Negli ultimi 5 anni si è dedicata alla città avendo la valenza di un’esperienza e una visione esterna, ma la piena conoscenza dei meccanismi interni.

E la consapevolezza della necessità di fare rete e sinergia.

ENNIO RUGGERI

Ennio RuggerI, senese d’adozione, quadro della BMPS in pensione collabora con il figlio nell’azienda di famiglia. Membro del Direttivo dell’Associazione Noi Siena svolge opera di volontariato. Ha partecipato attivamente a varie iniziative che hanno portato alla realizzazione del Pronto Soccorso Pediatrico, alla pulizia e al nuovo progetto riguardante il cimitero del Laterino, nonché all’acquisto di alcune attrezzature per il Reparto di Pediatria delle Scotte. Si definisce ” uno normale”, un cittadino che ha deciso di mettere la propria esperienza e il proprio tempo a disposizione delle persone della propria città.

SIMONE SANTINI

Senese, classe 66. Sposato con due figli. Odontotecnico. Sin da piccolo vive la città in ogni suo aspetto, dalla contrada, alla parrocchia, agli scout. Appassionato di sport per i suoi valori positivi trasmessi dal padre, famoso atleta, lui stesso è un triathleta che varca i confini della competizione. Ha il senso di giustizia e di aiutare il ‘debole’: l’importante è vincere ma non da solo… si impegna per una città che faccia vivere anche lo sport a tutti i livelli con un profondo senso di condivisione, usare il nostro ‘patrimonio’ naturale del territorio per farsi amare.

ALESSANDRO SPALLETTI

Conduce con la moglie la Trattoria la Torre, 4 figli. Con il suo contributo vuole aiutare la città a riprendersi economicamente e socialmente.

EMANUELA STRAMERA

Emanuela Stramera, anni 27, giovane e brillante studentessa universitaria, amante di Siena e delle sue tradizioni. Intraprendente, determinata ed appassionata di pubbliche relazioni è entusiasta di percorrere assieme a Voi la strada per il rilancio di una splendida città e del suo tessuto sociale.

ANDREA TANZINI

Andrea Tanzini, 33 anni, imprenditore. Senese, orgoglioso di esserlo, innamorato della propria città. Contradaiolo dell’Onda; impegnato nel sociale per inserimenti socio-sanitari in collaborazione con Asl, Comune di Siena e di Monteroni. Carismatico, determinato, ottimista. Sarò felice di condividere con voi progetti chiari ed efficaci per restituire a Siena, e ai senesi, la dignità, l’attenzione, e la bellezza invidiate in passato da tutto il mondo.

RICCARDO TERZUOLI

Senese, 49 anni, impiegato, 3 figli. Ama le sfide e mettersi in discussione facendo a volte scelte coraggiose. Si occupa di volontariato come soccorritore e addetto alla Protezione Civile. Cineoperatore e appassionato in bicicletta con il pallino dell’organizzazione di cicloviaggi. Sostiene che la vita ti insegni ogni giorno qualcosa, attraverso le persone e il confronto con chiunque incontri sul cammino. Si ritrova nel motto indiano: “Se non ti arrampichi, non puoi cadere; ma vivere tutta la vita sul terreno non ti darà gioia”.

NICOLA TONELLI

46 anni, della Contrada della Selva. Diplomato all’Istituto d’Arte Duccio di Buoninsegna e poi l’Accademia delle Belle Arti di Firenze diplomandomi con una tesi in Storia del Costume cum laude. Grafico freelance riconosciuto dalla Regione Toscana. Le Arti Marziali sono la sua passione ed è istruttore di Kickboxing per la F.I.K.B.M.S. lavorando presso la palestra Gold Gym.

OLIVIERO VIVARELLI

Romano di nascita, ma senese dai primi vagiti, è sposato con3 figli. Della nobiltà Senese, contradaiolo attivo della Contrada Priora della Civetta e si definisce figlio d’Arte. Sulle orme del padre, il regista, sceneggiatore, scrittore e giornalista Piero Vivarelli, ha lavorato nel mondo del cinema come produttore e Ispettore di Produzione, attore e regista. Musicista, Dj Producer, Docente dell’Accademia della Canzone di Sanremo. Event Manager. Intende contribuire attivamente al cambiamento partendo dai giovani per una Siena a misura dei ‘nostri’ ragazzi che sono il futuro della nostra città.