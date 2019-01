Congressi PD: i maggiori consensi vanno a Zingaretti

TOSCANA. Continuano i congressi dei circoli PD della Toscana e Nicola Zingaretti si conferma il candidato con più consenso tra i dem della Regione. Il governatore del Lazio, infatti, si attesta al 45% a livello regionale, stacca di circa sette punti Maurizio Martina e supera la soglia del 50% in Province come Pisa, Pistoia, Livorno e Siena.

Commentano dal Comitato Zingaretti: “Si conferma una spinta al cambiamento in tutta la Regione, con punte di consenso nelle Province dove il PD ha subito pesanti sconfitte nel recente passato. Questi territori sanno quanto cambiare passo sia fondamentale per tornare a parlare ai cittadini e alle cittadine. Dalla nostra Regione partirà una nuova stagione per il PD, per il Centrosinistra e per il Paese.”