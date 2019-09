Casucci (Lega) informa sui gazebo in provincia di Siena

Sabato 21 militanti a Siena, Cetona, Chiusi, Colle di Val D’Elsa, Montepulciano, Monteriggioni, Poggibonsi, Sarteano, Sinalunga, Asciano e Torrita di Siena

SIENA. “Dopo l’enorme successo di Pontida-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega- il 21 e 22 settembre, i cittadini di Siena e provincia avranno modo d’incontrarci nei gazebo che verranno organizzati nel capoluogo ed in altre località della provincia.” “Un eccellente modo-precisa l’esponente leghista-per dialogare direttamente con i cittadini, ascoltando anche il loro parere riguardo al noto inciucio che ha portato alla creazione del nuovo governo giallorosso.” “Con l’occasione-precisa Casucci-chi vorrà potrà anche tesserarsi e prenotare il proprio posto in uno degli autobus che, anche dalla provincia senese, si muoveranno verso Roma, il prossimo 19 ottobre.” “Ringrazio, altresì, fin d’ora-conclude il rappresentante del Carroccio-i tanti nostri sostenitori e militanti che, per l’ennesima volta, daranno la loro fondamentale disponibilità a presidiare le nostre postazioni, favorendo così quell’importante contatto con la gente, che è alla base della nostra filosofia politica.” Questi, infine, i luoghi dove verranno posizionati i gazebo: sabato 21 a Siena, Cetona, Chiusi, Colle di Val D’Elsa, Montepulciano, Monteriggioni, Poggibonsi, Sarteano, Sinalunga, Asciano e Torrita di Siena, il 22 ci saranno le stesse postazioni nelle località del sabato.