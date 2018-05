In campo i 32 candidati consiglieri di Bruno Valentini

"La forza tranquilla del cambiamento" è lo slogan del sindaco uscente

SIENA. iena era sull’orlo del baratro, solo cinque anni fa. Il Comune usciva dal commissariamento dovuto ad un bilancio insostenibile e con infinite incertezze sulla città ad iniziare dalla crisi della banca che stava esplodendo in tutta la sua crudezza. Sono stati anni difficili per tutti i senesi, dove le incertezze sul futuro paralizzavano le nostre forze. Vivere confidando che qualche santo provvederà, porta quasi sempre ad un indebolimento della capacità di reagire, di gestire con oculatezza, di essere resilienti. Accade agli uomini e anche alle città.

Ci sono voluti tre anni per ritrovare quella stabilità devastata dalle stagioni dell’opulenza, stagioni che hanno minato non solo le attività economiche della città ma anche il nostro morale, la fiducia verso le istituzioni, la voglia di credere che la nostra è una comunità u nica e orgogliosamente diversa. La ritrovata stabilità ha permesso di iniziare a rialzare la testa e da due anni il Comune è potuto torna re ad occuparsi della città ritrovando, in proprio, le risorse necessarie senza più ricorrere ai facili aiuti esterni del passato. Dobbiamo essere orgogliosi che si sia riusciti a farlo senza tagliare i servizi, senza aumentare le tasse, senza retrocedere sul fronte dell’assistenza alle fasce più deboli.

Oggi, se ci guardiamo indietro, possiamo dire che, non senza sacrifici, è stato recuperato un pezzo importante di normalità e che il Comune ha ritrovato la sua stabilità e la capacità di investire nella città, le nostre istituzioni sono uscite dalla crisi più acuta e possiamo rimetterci in cammino.

Anche in questa Siena di oggi, si continuano a ripercorre i vizi del recente passato, basta vedere l’impostazione degli altri candidati sindaco: da una parte si rivendica la mancanza di una visione per la città di domani, dall’altra si cerca di ricostruire il vecchio consociativismo, con la solita ricetta dell’uomo solo al comando.

E’ un pensiero vecchio, inattuale e anche nocivo perché deresponsabilizza. Invece abbiamo bisogno di coinvolgimento e responsabilità da parte di tutti. Consegnare le chiavi della città ad un uomo solo è un pericolo che non dobbiamo più correre. V ecchie parti nostalgiche del consociativismo che guidava la città , con la complicità dei più recenti assaltatori di carri, stanno tentando di restaurare il sistema che ci ha quasi distrutto. Si sono nascosti dentro liste civiche per riciclarsi e riproporre le vecchie pratiche clientelari. Sono un po’ ovunque, dove pensano possa essere più conveniente stare per recuperare le posizioni perdute. Però sicuramente non sono con noi perché siamo quelli che hanno tolto loro le vecchie rendite di posizione. Per questo ci osteggiano così tanto.

Per noi deve essere un vanto e segno di distinzione. Siamo la forza tranquilla ma ferma che vuole realizzare il vero cambiamento impedendo il ritorno delle vecchie logiche. Dobbiamo recuperare il senso di comunità, cambiare modalità, stile di governo della città ed insieme costruire il futuro di Siena, per noi e per i nostri figli. Con questo cambio di passo, realizzeremo insieme un progetto di governo che pensi all’oggi e ad una visione per il futuro di Siena.

Presentati alla sede del comitato elettorale i 32 candidati al consiglio Comunale di Siena per la lista in Campo VALENTINI SINDACO.

1. ELISA PIERI. Operaia Whirlpool

2. FEDERICA MUZZI. Commercialista, impegnata in associazioni sportive, coorganizzatrice Terre di Siena Ultramarathon, Vice presidente del comitato Ecomaratona del Chianti

3. MARIAPIA BINDI. Dipendente Università di Siena, impegnata nel Servizio Civile, nelle tematiche della sostenibilità ambientale e del consumo critico

4. LETIZIA MAESTRINI. Coordinatore infermieristico di Oculistica e Day Surgery dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e consigliere comunale uscente del Comune di Siena

5. MARCO BROGI. Studente Laureando in Scienze Politiche all’Università degli studi di Siena

6. SONIA PALLAI. Assessora Politiche per il Turismo del Comune di Siena

7. ANDREA MACHETTI. Dipendente Università di Siena, fondatore del gruppo SiCammina

8. ELISABETTA ROSSONI. Imprenditrice nel settore del turismo

9. CLAUDIO CERRETANI. Dipendente Acquedotto del Fiora, impegnato nel mondo cattolico, madrigalisti senesi e Associazione Parkinson Senese

10. MARCO MASIGNÀ O MASIGNANI. Imprenditore nel settore del turismo

11. TIZIANA TARQUINI . Assessora all’Istruzione, politiche giovanili, nidi d’ infanzia, formazione, pari opportunità del Comune di Siena

12. SALVATORE GANGI detto SALVINO. Dipendente GSK, Presidente associazione teatrale, impegnato nel Volontariato locale e nella protezione civile Anpas regionale e nazionale

13. SERENA SANTUCCI. Infermiera strumentista di sala Operatoria all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Socia Auser

14. MARIO FABBRINI detto MARIS . Dipendente Università di Siena, Presidente Sci Club Siena, Presidente di una Onlus , Pallavolista Cus in A2 negli anni 70

15. WALTER BIAGINI. Ex Segretario generale della UIL di Siena negli anni ’90, ispettore in congedo del nucleo Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale di Siena

16. STEFANIA JASMINE FURIA. Studentessa laureanda in giurisprudenza all’Università di Siena e Vicepresidente Associazione Provinciale Diabetici Senesi

17. ROBERTA MILANO. Insegnante di lingue straniere al liceo linguistico Monna Agnese, in scuole estere e presso enti e banche di Siena e provincia

18. GIULIO LANDI. Ex dirigente MPS, consulente aziendale, sostenitore da sempre delle realtà culturali e sportive della città

19. DANILO LOMBARDI. Avvocato libero professionista, Albo d’Onore della Fondazione Chigiana

20. PATRIZIA SALADINI. Dipendente Engineering, mamma di 4 figli, impegnata in un Gruppo di Acquisto Solidale

21. ROBERTO PARRI. Dipendente Acquedotto del Fiora, con numerosi incarichi contradaioli alle spalle

22. VIRNA QUINTINI. Dipendente presso Vigili del Fuoco, conduttrice e autrice radio- TV , impegnata nell’associazionismo a Taverne ed Arbia, Socio AVIS

23. MASSIMO COSTANTINI. Coordinatore TSRM Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Docente corso di laurea TSRM Università di Siena

24. MARIO PACCIANI. Dipendente MPS in pensione, ex presidente Cassa Mutua di Assistenza MPS, impegnato nel volontariato sociale

25. PIERO BALDONI . Sottoufficiale in pensione della Polizia di Stato, Direttore sportivo di una società di calcio dilettantistica

26. FILIPPO VITI. Tecnico impiantistica e manutentore presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Responsabile Sicurezza Lavoratori Area Centro Nord Modus FM Spa

27. ANDREA SBARDELLATI. Commercialista, presidente Gruppo Stampa Autonomo, Giornalista pubblicista, assessore allo Sport, tutela animali, decentramento e cooperazione internazionale del Comune di Siena

28. ALDO BIAGI. Commercialista in pensione, ex membro CDA Banca Monteriggioni e ex Presidente Fondazione banca Monteriggioni

29. ROSA PUZZUTIELLO . Medico, Anestesista dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Referente dell’Anestesia nel settore Ostetrico-ginecologico e parto indolore

30. PASQUALE D’ONOFRIO . Primario di Anestesia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e consigliere comunale uscente del Comune di Siena

31. ANDREA COLLINI . Medico, chirurgo al Centro Trapianti Renali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

32. FRANCO VICHI. Medico del 118