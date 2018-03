Borghi: “Il sostegno alla candidatura a sindaco di De Mossi non è scontato”

La Lega farà pesare di essere il primo partito di centrodestra a Siena

Claudio Borghi (Lega Nord)

di Augusto Mattioli

SIENA. Il sostegno del centrodestra al completo alla candidatura a sindaco di Luigi De Mossi non è scontato. La Lega infatti dall’alto dei voti presi a Siena farà pesare il fatto di essere il primo partito della coalizione.

“Con i risultati ottenuti a Siena città dal centro destra, il capoluogo diventa contendibile per le amministrative”, sottolinea il responsabile economico della Lega Claudio Borghi, che non fa il nome di un possibile candidato sindaco, contrariamente all’area di Forza Italia, Noi con l’Italia e Fratelli d’Italia. Tutti e tre partiti fino alle elezioni non hanno nascosto di preferire come candidato sindaco Luigi De Mossi, anche se non sono state prese di decisioni ufficiali. L’avvocato, inizialmente partito come civico, nel corso della campagna elettorale ha invitato a votare per il centrodestra. A quanto pare il fatto che la Lega non abbia detto come la pensa su De Mossi preoccupa non poco gli alleati.

Borghi fa sapere, infatti, che “come primo partito della coalizione faremo una nostra proposta. In ogni caso dobbiamo metterci attorno ad un tavolo e parlarne”.