Banca Mps e UniSi rinnovano la collaborazione a favore di studenti e laureati

Firmato un accordo pluriennale su iniziative e scambi reciproci per l’orientamento e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro

SIENA. Banca Monte dei Paschi e Università di Siena rinnovano la loro collaborazione per rafforzare il legame tra impresa e mondo accademico. Banca e Ateneo concordano, infatti, sulla necessità di consolidare le sinergie su iniziative di comune interesse, al fine di sviluppare e rendere sostenibile l’orientamento e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Con il rinnovo triennale dell’accordo di collaborazione, firmato da Roberto Coita, Chief Human Capital Officer di BMps, e Francesco Frati, Rettore dell’Università di Siena, i due soggetti si impegnano a ricercare modalità di integrazione per rispondere alla domanda di sempre nuove ed elevate competenze professionali.

“Con il rinnovo dell’accordo con l’Università di Siena, Banca Mps rafforza il suo impegno su tematiche di sviluppo sostenibile per il territorio e la società – ha dichiarato Roberto Coita, Chief Human Capital Officer di BMps -. Rivolgiamo particolare attenzione ai progetti di orientamento al lavoro dei giovani, nonché alla loro occupabilità. È importante entrare in contatto con gli studenti già nei primi anni di università per far acquisire loro consapevolezza di quali sono le competenze richieste dal mercato e permettere di avviare percorsi di specializzazione già prima del conseguimento del titolo di studio”.

“Le azioni di orientamento al mondo del lavoro rivolte ai nostri studenti sono un impegno costante, – dice il rettore Francesco Frati – anche attraverso un rapporto stabile e strutturato con le aziende e più in generale con il tessuto economico, che fa dell’Ateneo un attore fondamentale per lo sviluppo del territorio. Siamo contenti di rafforzare la collaborazione con Banca Mps e con l’accordo di oggi sottolineiamo l’impegno a proseguire con l’implementazione dello strumento apprendistato di alta formazione e ricerca – che ha già dato importanti risultati nel precedente triennio – come formula innovativa e efficace per avvicinare studenti all’azienda e farli cimentare con l’ambito lavorativo durante la propria formazione”.

Tra le varie iniziative, infatti, l’accordo rinnova la possibilità di attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, una formula che permette agli studenti di conseguire il titolo di studio attraverso un percorso qualificante di formazione e lavoro. Dal 2016 ad oggi Banca Monte dei Paschi ha attivato 50 assunzioni di laureandi e neolaureati dell’Università di Siena la maggior parte delle quali attraverso l’apprendistato di alta formazione e ricerca, opportunità che da oggi, 21 ottobre, Mps riproporrà per ulteriori 15 contratti. L’avviso resterà aperto fino al 17 novembre.

La convenzione siglata prevede anche l’attivazione di esperienze in azienda come tirocini curriculari, non curriculari e project work. Nell’ultimo triennio sono stati oltre 200 gli studenti dell’Ateneo senese che hanno svolto tirocini presso strutture specialistiche di Direzione Generale e project work su tematiche innovative di gestione del credito e tecnologia blockchain. Sono inoltre confermate le attività di co-teaching, attraverso la partecipazione di manager di Banca Mps in co-docenza nei corsi di laurea e master universitari, e la realizzazione di workshop mirati all’aggiornamento del personale della Banca su tematiche rispetto alle quali l’Ateneo senese può offrire contributi di innovazione. Prosegue, infine, la collaborazione mirata ad attività di placement al fine favorire l’orientamento al lavoro degli studenti.

Con questa iniziativa Banca Mps e Università di Siena mirano a ridurre il divario tra mondo accademico e mondo del lavoro, ancora molto sentito a livello nazionale, ponendosi come volano di sviluppo per l’economia del territorio. Un sostegno concreto ai giovani studenti meritevoli nel percorso di crescita individuale e nell’acquisizione di nuove competenze necessarie per il raggiungimento dei propri obiettivi.