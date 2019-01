“Allerta meteo: il Comune faccia sapere i comportamenti da adottare”

Le improvvise gelate mattutine dei giorni scorsi, che hanno arrecato disagi alla circolazione provocando numerosi incidenti sulle strade anche con gravi conseguenze, hanno riportato all’attualità i sempre più frequenti eventi atmosferici estremi anche nella nostra città.

Per regolare la prevenzione delle conseguenze dannose di eventi determinati da rischi naturali o dall’attività dell’uomo, o comunque mitigarne i disagi per la popolazione colpita, un anno fa è stato emesso il “Codice della Protezione civile” che comporta alcuni importanti obblighi a carico dei Comuni quali: la redazione e pubblicazione del “Piano Comunale della Protezione Civile”; l’adozione di provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica; l’informazione della popolazione sugli scenari di rischio, le situazioni di pericolo e la pianificazione della protezione civile.

L’interrogazione punta soprattutto a conoscere tempi e modalità previste per l’informazione della cittadinanza, sia sui contenuti del piano di protezione civile che sulle possibili situazioni di allerta.

Claudio Cerretani – consigliere comunale Lista in Campo

INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE CLAUDIO CERRETANI DEL GRUPPO IN CAMPO IN MERITO ALLA APPLICAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE



Il sottoscritto Claudio Cerretani

PREMESSO CHE

• A causa dei cambiamenti climatici, si registrano sempre più frequentemente eventi atmosferici estremi che spesso provocano danni al patrimonio pubblico e privato, nonché importanti disagi ai cittadini, come i recenti eventi registrati,anche nel nostro comune, il 29 ottobre 2018 e negli scorsi 6 e 7 gennaio, nei quali si sono verificati problemi alla circolazione veicolare e pedonale dovuti al gelo, con diversi conseguenti incidenti stradali.

• Il “Codice della Protezione Civile” emanato con D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, definisce le finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile, attribuendo ai Comuni quanto stabilito dall’articolo 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile”, fra le quali viene definito fondamentale “lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi”.

• In questo contesto assume un ruolo fondamentale la figura del Sindaco al quale, per finalità di protezione civile, sono attribuite le responsabilità di:

comma 5.a – adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile;

comma 5.b – svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo.

CONSIDERATO CHE

Il Consiglio Comunale, in data 24 aprile 2018, ha approvato la deliberazione n. 84 “Aggiornamento del Piano di Protezione Civile”, precedentemente adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 06/05/2009, comprendente n. 15 allegati.

CHIEDE AL SINDACO

o Se siano stati effettuati, e/o previsti in un prossimo futuro, aggiornamenti al Piano Comunale di Protezione Civile approvato il 24.04.2018.

o Quali azioni intenda intraprendere questa Amministrazione per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 12 comma 5.b del “Codice” concernente il Programma annuale di informazione alla cittadinanza, di cui all’allegato 13 del “Piano”.

o Che vengano definiti, in maniera chiara ed univoca, i canali ufficiali a disposizione della cittadinanza per essere informati e aggiornati in relazione agli eventuali situazioni di allerta.

o Di riferire le intenzioni dell’Amministrazione in merito all’eventuale riprogrammazione dell’iniziativa della campagna nazionale di informazione per le buone pratiche di protezione civile “Io non Rischio”, organizzata dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile nei giorni 12 e 13 ottobre 2018 e non effettuata a Siena per la vicinanza temporale con il Palio straordinario.

Claudio Cerretani