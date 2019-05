Acli Toscana aderisce al “Manifesto per l’Europa”

SIENA. “Mancano pochi giorni alle elezioni europee ed è forte l’urgenza di pronunciare la parola Europa nella sua accezione più bella, quella di casa comune, così come l’avevano immaginata i padri fondatori. In questi anni l’idea stessa di patria europea è scivolata nel fango della manomissione ideologica, usata come fardello contro la burocrazia e contro gli apparati istituzionali. Eppure è grazie a questo grandioso progetto politico se negli ultimi settant’anni abbiamo vissuto senza guerre, garantendo pace e democrazia ai popoli europei.”