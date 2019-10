Vivi Fortezza: i Lato B portano Battisti nella Fortezza Medicea

Dall’omaggio a Battisti dei Lato B alla maratona dei gruppi senesi, il weekend di Vivi Fortezza sarà ricco di eventi

Giovedì 10 ottobre nella Fortezza Medicea di Siena ci sarà una grande serata con la musica di Lucio Battisti. A partire dalle 22, il super gruppo Lato B rievocherà le canzoni del cantautore di Poggio Bustone. L’evento rientra nel programma di Vivi Fortezza, il progetto di rivalorizzazione di uno dei luoghi più importanti di Siena.

I Lato B sono Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso) e Lino Gitto (Dellera, UfoValvola), fra i musicisti più talentuosi della loro generazione. Il progetto che portano avanti da anni è riconosciuto come uno dei più importanti omaggi a Lucio Battisti.

Anche venerdì e sabato sarà possibile trovare in Fortezza eventi musicali di qualità. L’11 i dj toscani Slowaxx e Gigidex saranno i protagonisti all’Arcade Club sotto le logge d’ingresso. Sabato, dalle 12 in poi, tanti gruppi senesi si alterneranno sul palco del bastione San Domenico per una vera e propria maratona live.

Vivi Fortezza 2019 è un modo per valorizzare l’area della Fortezza Medicea di Siena nel suo complesso. Oltre che nello spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prendono vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo, indicato dall’assessorato al turismo del Comune di Siena, è quello di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del panorama culturale, musicale e sportivo sia nazionale che del territorio.

I PARTNER ISTITUZIONALI DI VIVI FORTEZZA 2019

Comune di Siena e Università degli Studi di Siena.

