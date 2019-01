Torrita: concerto della Befana il 5 gennaio alla Casa della Cultura

TORRITA DI SIENA. Musica Prospettiva si appresta a presentare il 3° concerto con il consueto appuntamento nella notte dell’Epifania, sabato 5 gennaio, alle ore 21,00 presso la Casa della Cultura.

Sarà il jazz di Duke Ellington rivisitato con arrangiamenti originali dall’ensemble The Duke’s, in arrivo dal Conservatorio di Perugia e diretto da Mirco Rubegni, a dare il benvenuto al 2019; potremo ascoltare classici come Take the “A” train e In a sentimental mood insieme a brani meno frequentati dello stesso Ellington.

È il terzo dei cinque concerti, tutti a ingresso libero, di questa eclettica stagione 2018-19 di Musica Prospettiva, il festival musicale di Torrita di Siena; frutto della collaborazione tra la Fondazione Torrita Cultura, l’Amministrazione Comunale e i Maestri Norberto Oldrini e Mirco Rubegni, che spazia dalla musica classica alla contemporanea fino al jazz, e ospita musicisti rinomati a livello internazionale.