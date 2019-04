Tornano i Semidarte 2.0 al Teatro Mascagni di Chiusi

Sabato 27 Aprile 2019, alle 21.00 la giovane compagnia chiusina si confronta con il passaggio all’età adulta nello spettacolo “BAMBINI”

CHIUSI. È un gradito ritorno quello della Compagnia Semidarte 2.0, composta da giovani attori del territorio, sul palco del Teatro Pietro Mascagni. Sabato 27 Aprile, alle 21.00, infatti, la compagnia sarà sulla scena del teatro di Chiusi con lo spettacolo “Bambini”, di Michele La Ginestra e Adriano Bennicelli.

Lo spettacolo si confronta con il passaggio dall’adolescenza all’età adulta e ruota attorno all’esperienza del protagonista, Annibale, nel giorno del suo trentesimo compleanno. Colto ingegnere, accontentatosi di un noioso posto da impiegato al catasto, scapolo convinto e succube di una forte sindrome di Peter pan, Annibale vive ancora a casa di sua madre, assieme alla sorella. Mamma e sorella decidono di organizzare una festa a sorpresa e la circostanza, inizialmente poco gradita dal festeggiato, diventa un’ottima occasione per mettere a nudo i propri sentimenti, i propri sogni, le paure, gli amori, le insicurezze e i traumi mai confessati.

Molto bassa è l’età media della compagnia, che nonostante la giovane età dimostra una chiara propensione alla professionalità, portando in scena spettacoli dalla qualità sempre maggiore. La regia di “Bambini” è di Andrea Storelli, e gli attori in scena sono Emma Bali, Pietro Carloncelli, Daniele Cesaretti, Pauline D’Antonio, Teddy Edu, Riccardo Laiali, Noemi Lo Bello, Benedetta Margheriti, Carlotta Margheriti, Mascia massarelli, Claudia Pronti, Giacomo Testa e lo stesso Andrea Storelli. Le scenografie sono curate da Piero Scaccini, Enrico Mearini e Fabrizio Nenci, mentre la fonica da Flavio Storelli. L’ingresso allo spettacolo costa 10 €. È possibile prenotare il proprio ingresso rivolgendosi agli uffici della Fondazione Orizzonti d’Arte di Chiusi, in Via Porsenna 81, oppure chiamando il numero 3459345475. È possibile inoltre acquistare il biglietto su www.ciaotickets.com