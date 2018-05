Terra di Siena International Film Festival: 12 pellicole per il Sanese d’oro

Momenti commoventi alla consegna del premio “Donald Ranvaud” che è stato assegnato per la prima edizione al regista tedesco Wim Wenders e all’attrice italiana Valeria Golino

SIENA. Dalla Croisette tutte le novità del Terra di Siena International film Festival annunciate durante il festival di Cannes.

Le prime novità del Terra di Siena International Film festival 2018 in programma dal 24 al 30 settembre a Siena arrivano dall’Italian Pavillon al Majestic nel corso del 71º Festival di Cannes dove è stata ufficialmente presentata la 22ª edizione della rassegna cinematografica punto di incontro e confronto del cinema italiano e internazionale.

12 film in concorso che si contenderanno il tradizionale premio” Sanese d’oro” assegnato da una giuria composta da una grande personalità del mondo del cinema e dagli gli studenti delle due Università.

Le iniziative per il pubblico, per i giovani cinefili e studenti sono occasioni di stare a contatto da vicino con maestri del cinema internazionale con i quali interloquire e dialogare di un settore importante per la cultura.

Alla presentazione all’Italian Pavilion sono intervenuti produttori il presidente dell’Anica, distributori registi attori e attrici, presenti anche l’attrice senese Francesca Inaudi protagonista insieme a Elisabetta Pellini del film “ Stato di ebrezza” tratto da una storia vera che verrà presentato al festival.

Hanno condotto la conferenza stampa cui è seguito un affollatissimo cocktail con degustazione di prodotti tipici toscani. la presidente del Terra di Siena International film festival Maria Pia Corbelli e il direttore artistico Antonio Flamini alla guida del festival da quattro anni .

Momenti commoventi alla consegna del premio “Donald Ranvaud” che è stato assegnato per la prima edizione al regista tedesco Wim Wenders e all’attrice italiana Valeria Golino. Due libri d’artista di Fabio Mazzieri che espone con altri autori al Santa Maria della Scala.