“Sorry We missed You” in sala a Siena

di Paola Dei

SIENA. L’ottantaquattrenne regista britannico Ken Loach, noto per la capacità di colpire cuore e stomaco con i suoi film dove non fa sconti a nessuno raccontando la vita dei meno abbienti, torna nelle sale cinematografiche il 2 di gennaio in contemporanea con l’uscita dell’attesissimo Tolo Tolo di Checco Zalone. Presentato in anteprima al Festival di Cannes, il film a Siena é proiettato al Cinema Pendola. In mezzo a film dove emergono sentimenti, risate, ironia, magia, lui, senza ideologie e inutile retorica, affronta le difficoltà di un padre di famiglia che desidera riscattare la propria posizione dopo aver perso il lavoro di operaio a causa della crisi degli ultimi anni. Il particolare di una storia é il pretesto per raccontare la situazione sociale attuale è il nuovo sfruttamento su cui si basa la gig economy. Sempre più asciutto ed essenziale e senza utilizzare abbellimenti o incantamenti, insieme al suo sceneggiatore Paul Laverty, Ken Loach racconta le vicende di Richy, interpretato da Kris Hitchen, che, attratto dalla promessa di un nuovo impiego come corriere si imbarca in una impresa spinto da una ditta che per non assumere alcuna responsabilità spinge gli autisti dei furgoni per consegne a domicilio a mettersi in proprio attraverso una operazione di Franchaising senza assicurare nessuna protezione. “Qui non lavori per noi, lavori per noi”, gli dice il capo della ditta con apparente bonomìa e con una promessa che sulla carta ha il sapore dell’autonomia ma nella realtà é una trappola senza orari né diritti. Non c’é neppure la possibilità di fermarsi a orinare e bisogna portarsi dietro una bottiglietta per farlo senza perdite di tempo. C’é poi una scatola nera sempre accesa che registra i percorsi, le pause, le consegne e se per caso si rompe le spese per ripararla sono a carico degli autisti che hanno noleggiato il furgone e non della ditta. Richy, alias Hitchen, stacanovista, volenteroso e preciso, accetta il contratto capestro, sostenuto da una dolcissima moglie Abbie interpretata da Debbie Honeywood, che si occupa di vecchiette e vecchietti sparsi per la città di Newcastle, trattandoli ognuno come suoi familiari. Perde un sacco di tempo per strada con i mezzi pubblici perché ha venduto la macchina per aiutare il marito nella sua impresa. Non è pagata a ore ma in base al numero di visite e insieme a loro i figli, la femmina Liza Jane alias Katie Proctor, rossa come lui di capelli per dare maggiore credibilità ai personaggi. Liza vuole solo che tutti siano felici. E c’é il figlio Seb alias Rhys Stone che vive con rabbia la situazione sacrificata e sacrificante della famiglia e tenta di uscire dai propri vissuti di insoddisfazione con l’arte andando peró troppo oltre. I due figli che attraversano di per sé una età complessa si scontrano anche con una società che disgrega la famiglia. Oltre a loro ci sono tutti i clienti di Richy e il peso di responsabilità che si ripercuotono sulla famiglia stessa che, pur rimanendo un punto fermo e un’ancora di salvezza, viene indebolita dal sistema che le ruota intorno. Richy e Abbie che erano riusciti a metter da parte la somma necessaria ad acquistare una casa, sono costretti a rinunciarci. Gli attori sono tutti emergenti e nessuno di loro sapeva come sarebbe andata a finire la storia.

Loach, come ben sappiamo, cerca sempre di dare la massima credibilità ai suoi film e, anche in questo caso, ha voluto che le emozioni di ogni episodio fossero una nuova scoperta anche per gli attori. Ha inoltre connotato gli ambienti e le vicende nella maniera più reale possibile incastonandoli gli uni negli altri a rappresentare un tipo di cultura con personaggi che hanno le caratteristiche del luogo. Non ci sono eroi nel suo cinema ei dialoghi sono asciutti, in un cinema che é quasi documentaristico ed evidenzia uno dei grandi pregi del cineasta, quello di avere nelle sue opere un tono assolutamente irripetibile creando un condensato di verità che portano sempre lo spettatore a riflettere.