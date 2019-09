“Solar!”: un fumetto che parla di scoperte e di Siena

Ideatori due docenti dell'Università di Siena - Simone Bastiano e Federico Pulselli. La presentazione del lavoro lunedì 25 settembre presso la Fondazione Mps

SIENA. “Solar!” racconta le avventure di quattro ragazzi che tra le vie di Siena dovranno affrontare una terribile minaccia e aiutare un grande ricercatore universitario a difendere un’invenzione rivoluzionaria. E in questa missione non saranno da soli, ma verranno aiutati da un insospettabile eroe dai poteri solari.

E’ questa la storia raccontata nel fumetto nato da un’idea dei docenti Simone Bastianoni e Federico Maria Pulselli del gruppo Ecodynamics dell’Università di Siena, équipe di ricercatori del Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente. Il volume sarà presentato lunedì 23 settembre alle ore 17 a Siena, presso la Fondazione Monte dei Paschi (via Banchi di sotto 34), che ha finanziato il progetto. All’incontro, che rientra nelle iniziative di “Aspettando Bright”, parteciperanno Lorenzo Palloni, fumettista e storyteller creatore del fumetto, e Andrea Plazzi, traduttore, saggista ed editor di fama internazionale. «Questa iniziativa – spiegano Bastianoni e Pulselli – ha l’obiettivo di esplorare un linguaggio diverso da quello usato normalmente in ambito accademico per comunicare conoscenza e ricerca a un vasto pubblico. Il libro è stato realizzato nell’ambito del progetto “Indicatori di sostenibilità – Emergy”, più noto con il nome “Il Sole nel Piatto”, che stiamo conducendo grazie al contributo della Fondazione Monte dei Paschi sui processi e i prodotti di 24 aziende agricole della provincia di Siena».