“Sinfonia beckettiana” al teatro dei Rozzi

SIENA. Con Sinfonia Beckettiana, viaggio nell’immaginario di Samuel Beckett e Alberto Giacometti, in scena al Teatro dei Rozzi, venerdì 29 marzo alle 21.15, il pubblico sarà accompagnato nella conoscenza di Beckett e Giacometti, due grandi artisti del Novecento, che hanno avuto molte opportunità di scambio e di collaborazione e che, in questa occasione, diventano lo spunto ideale per un percorso di ricerca con un gruppo di attori diversamente abili.

Lo spettacolo diretto da Maurizio Lupinelli, che insieme a Elisa Pol ha curato la scrittura, ha come interpreti Duccio Amari, Paolo Faccenda, Gianluca Mannari, Francesco Mastrocinque, Federica Rinaldi, Cesare Tedesco e Gemma Tognotti, alle prese con il teatro beckettiano e con la musica di Arvo Pärt e Valentyn Syl’vestrov, eseguita dal vivo da Matteo Ramon Arevalos al piano e Stefano Gullo al violino.

Una produzione Nerval Teatro, Ravenna Festival con il sostegno di Regione Toscana-Settore Spettacolo, Armunia Festival Inequilibrio in collaborazione con Cooperativa Sociale Nuovo Futuro.

Nella rappresentazione, la natura disarmante e giocosa degli interpreti, così vicina al mondo di Giacometti, così adatta a far rivivere le situazioni strampalate che i testi di Beckett propongono, si fonde in una commistione fra linguaggi artistici differenti e, con la complicità della musica, garantisce connessioni tra i diversi piani di lettura dello spettacolo.

Prevendita dei biglietti attiva telefonando ai numeri 0577 292614-15 dell’Ufficio prenotazioni, in fascia oraria 9.30/12.30; oppure, collegandosi alla pagina web “Biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it.

La vendita diretta dei biglietti al botteghino dei Rozzi sarà attiva giovedì 28 marzo dalle ore 17 alle ore 20 e venerdì 29 marzo dalle ore16 fino all’inizio dello spettacolo.

Nello stesso orario, per informazioni contattare lo 0577 46960.