Siena vetrina privilegiata per il giovane jazz internazionale

Quattro formazioni si esibscono sul palco del Santa Chiara Lab

SIENA. A Siena proseguono gli appuntamenti concertistici del progetto EuJaMM promosso da Siena Jazz e realizzato con il sostegno del MIBAC per la promozione della musica jazz.

Sul palco del Santa Chiara Lab, venerdì 7 dicembre alle ore 21.30 (ingresso gratuito), si alterneranno le formazioni musicali provenienti dall’Accademia Jàzeps Vìtols di Riga (la cui formazione è composta dal docente Zigmunds Zukovskis, chitarra, e gli allievi Janis Pastars chitarra, Ervins Veliks /sax tenore, Pauls Kierpe batteria), dal Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento (con il docente Aldo Bassi, tromba, e gli allievi Vincenzo Di Gregorio, chitarra elettrica, Antonio Vitelli, basso elettrico, Ernesto Bolognini, batteria), dal Conservatorio Santa Cecilia di Roma (con il docente Fabio Zappetella, chitarra, e gli allievi Luca Giannini chitarra, Vittorio Esposito piano, Alessandro Bintzios contrabbasso, Federico Chiarofonte batteria), e dall’Accademia Siena Jazz (con gli allievi Emanuele Marsico tromba, Attilio Sepe sax alto, Sergio Bolognesi batteria, e la docente Silvia Bolognesi al contrabbasso).

Dopo una due giorni di scambi didattici sull’interplay e le tecniche di improvvisazione nella musica jazz, allievi e docenti presentano i loro lavori al pubblico senese.

EuJaMM, è un progetto promosso da Siena Jazz e realizzato con il sostegno del MIBACT: fino ad oggi, oltre a Siena Jazz, il progetto ha visto la partecipazione di 8 accademie musicali europee e 8 conservatorio italiani che, in un clima di intensa collaborazione e cooperazione artistica, hanno regalato concerti alla città di Siena confermandola come una delle piazze privilegiate per la valorizzazione dei giovani musicisti jazz e la promozione del loro talento.

Dopo l’appuntamento di venerdì 7 dicembre è in programma un nuovo concerto venerdì 21.

Per informazioni tel. 0577 271401, www.sienajazz.it