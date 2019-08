Siena Jazz: gran finale nelle Contrade con le jam session degli allievi e docenti

Domenica 4 e lunedì 5 agosto, alle ore 21.30 ad ingresso gratuito, gli allievi e i docenti di Siena Jazz si esibiscono in contrada

SIENA. Siena Jazz prepara il suo gran finale nelle Contrade: come tradizione saranno infatti alcune Società, luogo di incontro per i contradaioli, ad ospitare i concerti conclusivi della 49ma edizione dei seminari internazionali estivi.

Domani domenica 4 agosto appuntamento nella “Società Castelmontorio” della Contrada di Valdimontone, dove alle ore 21.45 a ingresso libero, prenderà il via un concerto degli studenti dei corsi internazionali.

Domenica 5 agosto (sempre alle ore 21.45 a ingresso libero) la musica si sposta nella Società “Duprè” della Contrada dell’Onda con un concerto che vede protagonisti ancora docenti e allievi dei corsi internazionali.

Si svolgono sempre in Contrada il 6 e 7 agosto i “Concerti finali” a conclusione di ciascuna delle due settimane dei corsi. Saranno attivati due palchi che “suoneranno” in contemporanea, e che vedranno esibirsi tutti e 64 i gruppi di musica di insieme nati nel corso dei seminari 2019 e diretti ciascuno dal proprio docente che suonerà come leader della formazione, regalando una vera festa della musica.

E sono numeri importanti quelli dell’edizione 2019: in programma 64 laboratori musicali per oltre 100 ore complessive di attività didattiche, che portano alla formazione delle 64 classi di musica d’insieme. La città intera vivrà una vera e propria “invasione” musicale che grazie all’arrivo di 34 docenti internazionali tra i migliori musicisti del mondo e 120 allievi (il massimo di posti disponibili) provenienti da 14 diverse nazioni.

I seminari saranno accompagnati da un cartellone di 14 spettacoli tutti ad ingresso libero che si svolgeranno in luoghi inediti e suggestivi e che vedranno esibirsi star internazionali e ben 103 gruppi musicali di allievi e docenti. Gli studenti sono provenienti da tutti e cinque i continenti e in particolare oltre all’Italia sono presenti le seguenti nazioni: Argentina, Australia, Austria, Canada, Gran Bretagna, Francia, Olanda, Svezia, Svizzera, Turchia, Cina, Israele e USA.