Siena capitale della viola con la sesta edizione del ViolaFest

SIENA. Suonano le viole di tutta Italia all’ombra della Torre del Mangia. Da giovedì 24 a sabato 26 ottobre il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena ospita la sesta edizione del ViolaFest nazionale, il festival dedicato alla viola, con ospiti musicisti di fama internazionale. Tre giorni di masterclass, workshop, concerti, tavole rotonde, lezioni concerto, recital di musica da camera e orchestre di viole. La sesta edizione del ViolaFest nazionale è organizzata dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena in collaborazione con l’Associazione Italiana della Viola e con il patrocinio del Comune di Siena e della Regione Toscana.

Musicisti, Maestri e allievi festeggiano la viola. Dopo Livorno, Firenze, Messina, Cosenza e Cremona il ViolaFest nazionale approda a Siena con un ricco programma di eventi. Ospiti dell’edizione 2019 saranno alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale, come Diemut Poppen, già prima viola della Lucerne Festival Orchestra diretta da Claudio Abbado e membro fondatore della Chamber Orchestra of Europe, oltre che docente di viola e musica da camera a Detmold presso la Hochschule für Musik, a Madrid alla Escuela de Musica Reina Sofia e a Hemu Lausanne. Arricchirà l’edizione senese della kermesse anche la presenza di Antonello Farulli, docente presso l’Internationale Sommerakademie del Mozarteum di Salisburgo, la Scuola di Musica di Fiesole, il Royal College of Music a Londra e il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna. Farulli è anche direttore dell’Accademia Europea del Quartetto e ha registrato per Dynamic, Stradivarius, Tactus e Amadeus.

A scuola di viola con i laboratori e i seminari. La maratona di note sarà dedicata soprattutto ai giovani musicisti, in arrivo da tutta Italia, che potranno partecipare a lezioni concerto, masterclass, prove e concerti guidati oltre che dai Maestri Popper e A. Farulli, dai Maestri Claudio Andriani, Naomi Barlow, Stefano Carlini, Fulvia Corazza, Francesco Fiore, Alessandro Franconi, Carmelo Giallombardo, Francesca Profeta, Edoardo Rosadini, Kaethe Shore, Dorotea Vismara e Jörg Winkler.

Concerti ed eventi aperti al pubblico. Alla produzione di concerti collaboreranno anche i violisti Olga Arzilli, Gianfranco Borrelli, Sergio Caggiano, Camilla Insom, Luca Sanzò, Alicia Valoti, Augusto Vismara, e gli studenti partecipanti al VFN19. A chiusura delle tre giornate docenti e studenti saranno protagonisti di un concerto dedicato alla memoria del violista del Quartetto italiano Piero Farulli eseguito dalle orchestre di viole del ViolaFest. I concerti serali, di apertura e di chiusura del ViolaFest e la performance di valorizzazione della musica del nostro tempo ‘Archiviola’, saranno ospitati dal Conservatorio Franci. I giovanissimi violisti presenteranno invece i loro duetti alla Loggia della Mercanzia.

Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com, seguire la Pagina Facebook, il Profilo Instagram e Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.

Aggiornamenti sul ViolaFest nazionale di Siena sono disponibili nel sito www. associazioneitalianadellaviola.wordpress.com e nelle pagine Facebook della Associazione Italiana della Viola.