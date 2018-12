Si apre la  “Scatola magica” dei dipinti fiabeschi di Stefano Mancini

Un mondo popolato da personaggi leggeri e colorati sospeso tra il medioevo e l’oggi

SIENA. E’ un mondo popolato da personaggi fiabeschi, leggeri e colorati quello di Stefano Mancini, pittore di Portoferraio ma innamorato di Siena che, proprio nella città del Palio, presenta la sua personale.

“Scatola magica” è il titolo della mostra che da sabato 8 a lunedì 31 dicembre sarà ospitata dalla Galleria Beaux Arts a Siena, in Via Montanini 38.

Dame, cavalieri, regni fantastici sono protagonisti di opere polimateriche che accompagnano lo spettatore in un mondo onirico perennemente in bilico fra l’oggi e un medioevo. Mancini usa sapientemente colori, stoffe, materiali diversi per costruire scene teatrali dove il tempo è sospeso e tutto è magia.

Al vernissage, in programma alle ore 17.00 di sabato 8 dicembre, sarà presente l’artista.

Stefano Mancini artista poliedrico, è scenografo e costumista teatrale. Impegnato nelle arti figurative e nell’arte applicata, a partire dagli anni ’90 si dedica alla pittura sperimentando tecniche materico-cromatiche con impreziosimenti di collage di carte e stoffe.

E sempre presso la galleria Beaux Arts fino al 31 dicembre prosegue “Opere uniche”, la personale della pittrice Marta Czok, un racconto antropologico dove, con curiosità e ironia, l’artista smaschera abitudini, paradossi, piccoli grandi giochi di ruolo, e dove si incontrano vincitori e vinti protagonisti di quel teatro incessante che è la vita.

Entrambe le mostre, ad ingresso libero, resteranno aperte fino al prossimo 31 dicembre.

Galleria Beaux Arts (via Montanini, 38 – Siena). Ingresso libero. Orario: lunedì dalle ore 16 alle ore 19.30 dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle 16 alle 19.30 – domenica chiuso; Info: tel 0577 280759; www.artsiena.com