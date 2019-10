Sara e Marti: un nuovo libro e tanta ginnastica

Appuntamento, domenica 6 ottobre, alla Casa dell'Ambiente

SIENA. Domenica 6 ottobre il mondo di Sara e Marti arriva alla Casa dell’Ambiente.

Da Londra a Bevagna e poi a Siena per partecipare a Ri-conoscere l’Ambiente, Aurora Moroni e Chiara Del Francia (rispettivamente Sara e Marti, protagoniste della nota fiction per ragazze e adolescenti in onda su Disney Channel) saranno protagoniste della domenica mattina.

Le attrici presenteranno in anteprima “Il Grande libro della Ginnastica ritmica” e si fermeranno per il firmacopie dopo l’esibizione delle giovani ginnaste della Mens Sana.

L’incontro è organizzato in collaborazione con la Libreria Mondadori Siena.

Quando: domenica 6 ottobre, ore 12:00

Dove: Casa dell’Ambiente

INGRESSO LIBERO