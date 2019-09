Sao Ko: un viaggio al buio nella poesia

”Il titolo dello spettacolo è Sao Ko Un viaggio al buio nei classici della poesia italiana – si legge nel programma – e nasce in collaborazione con la sezione di Siena dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti. Infatti, questa rappresentazione vuole mettere in risalto soprattutto il valore ritmico e sonoro della poesia (…) Per questo si è scelto di eliminare quasi del tutto la parte visiva e di rappresentare lo spettacolo al buio (…) per concentrarsi solo sul suono che scaturisce dal corpo degli attori ..“



Lo show è già stato rappresentato a Roma, Torino, Firenze e a Siena in vari contesti quali Caos Calmo nel centro della città e presso il CRAL Monte dei Paschi organizzato da Ass.ne Scrittori Senesi. Il progetto e la regia sono di Francesco Burroni, spettacolo con Francesco Burroni e Francesca Pierini.Lo show è già stato rappresentato a Roma, Torino, Firenze e a Siena in vari contesti quali Caos Calmo nel centro della città e presso il CRAL Monte dei Paschi organizzato da Ass.ne Scrittori Senesi. Una serata adattissima agli studenti dalle elementari all’università, che comprende poesie di Dante, Petrarca, Lorenzo il Magnifico, fino ai contemporanei, da Montale a Quasimodo passando per Leopardi, Saba, D’Annunzio. Tutta la magia della creazione poetica italiana. A ingresso gratuito.