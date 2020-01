Saltarello, il libro di Alessandra Cotoloni si presenta ad Abbadia Isola

A presentare il libro di Alessandra Cotoloni ci sarà l’antropologo e scrittore Vinicio Serino, mentre Paola Micheli, docente di storia del cinema italiano, introdurrà la proiezione del film del regista Tommaso de Sando

MONTERIGGIONI. Venerdì 24 gennaio, alle ore 21.00 nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale di Abbadia Isola, nel comune di Monteriggioni, si terrà la presentazione del romanzo di Alessandra Cotoloni, “Saltarello”, liberamente ispirato alla trama del film di Tommaso de Sando, che sarà proiettato durante la serata.

Un libro ispirato a un film (al contrario di come succede molto più di frequente), quello di Alessandra Cotoloni è una narrazione tra un presente, scandito da ritmi precisi e organizzati dove c’è poco spazio per le emozioni, e un passato denso di ricordi, profumi, ma anche di dolore e segreti da dimenticare. L’autrice, tra i vincitori del premio eno-letterario Vermentino 2019 proprio con questo romanzo, ci guida insieme a Lorenzo, protagonista della storia, in un viaggio da Milano a Montalcino, dalla maturità all’infanzia, alla scoperta delle proprie radici, investiti da un passato rinnegato, ma di cui si fa inevitabilmente parte. Il profumo della terra, il cielo stellato, gli odori del cibo… è a partire da queste sensazioni che il protagonista intraprende un personale viaggio nel passato per dare una direzione diversa al suo futuro.

A presentare il libro di Alessandra Cotoloni ci sarà l’antropologo e scrittore Vinicio Serino, mentre Paola Micheli, docente di storia del cinema italiano, introdurrà la proiezione del film del regista Tommaso de Sando che ha scelto il linguaggio dell’immagine in movimento per raccontarci il suo “Saltarello”.