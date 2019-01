Sabato l’attesissimo live di Giancane alla Corte dei Miracoli 

Il noto cantautore romano torna a Siena per un concerto imperdibile, preceduto dalla performance di Tunonna. Conclude la serata JDA

Sabato prossimo (19 gennaio) andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale alla Corte dei Miracoli: il concerto di Giancane, uno dei cantautori più noti ed apprezzati del panorama italiano, già membro della formazione romana Il Muro del Canto. Il suo live sarà preceduto, a partire dalle ore 22, dalla performance di Tunonna, cantautrice e illustratrice romana. A concludere la serata ci penserà invece il dj set di JDA.

Si chiama Giancarlo, ma tutti lo conoscono come Giancane ed a grande richiesta torna sul palco della Corte. Produce, suona e canta, esattamente in quest’ordine. E canta una verità pungente, ironica e divertente, allegra e dissacrante, seguendo il suo istinto e non le mode. Giancane inizia la carriera musicale suonando la chitarra elettrica nel Muro del Canto, gruppo folk rock romano con all’attivo tre album. Nel 2015 il musicista romano pubblica il suo primo album da solista intitolato “Una vita al top”. A due anni di distanza esce “Ansia e disagio”, il secondo progetto discografico solista. Nel maggio 2018 pubblica il video del brano “Ipocondria” Feat. Rancore con i disegni di Zerocalcare.

Tunonna (al secolo Silvia Sicks) è una cantautrice e illustratrice romana, ha illustrato copertine per dischi, locandine per concerti e la trovi ai concertini nelle locande. Il suo disco BUONO, (gennaio 2017) uscito per ÙA, etichetta musicale che unisce ad ogni uscita un albo a fumetti, nello specifico per BUONO grafica e fumetto sono stati curati da Zerocalcare.

A seguire aftershow dj set di JDA ( Wild Elsa/ AudioPump’n’Flex).

Ingresso 5 euro

Riservato ai soci CdM, possibilità di tesserarsi direttamente la sera del concerto.

