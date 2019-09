Rossetti live al Vivi in Fortezza

Giovedì 12 settembre ore 22,00 presso la Fortezza Medicea ad ingresso libero

SIENA. Rossetti suona per strada, gira da più di vent’anni come una trottola: ha suonato in più di mille locali, strade e piazze, consumando chilometri e motori… e ancora non ne ha abbastanza. Ha incontrato un milione di facce e conosciuto un sacco di storie: qualcuna l’ha raccontata nelle canzoni che scrive.

Rossetti è un cantautore toscano che vive tra Firenze, Siena e Arezzo, insieme alla sua compagna Roberta e il loro bambino Edoardo, quattro gatti e un cucciolo di orso di nome Gastone. Ha un furgone con un letto dentro, con il quale si sposta per suonare.

Negli spettacoli dal vivo canta su due microfoni, suona la chitarra e picchia una grancassa col tacco del piede destro.

Il suo ultimo album, uscito a giugno 2019, si chiama “L’amore è una bicicletta con le ruote quadrate”.

Il sound pare affiorare dal passato: trio di archi, pianoforte a coda, batteria con le spazzole, contrabbasso e chitarra acustica, sono gli strumenti che vestono le melodie del disco. I testi di Rossetti, saltano fuori istintivi, con parole dirette che evitano i fronzoli e cercano di barare meno possibile: solitudini nebbiose, insicurezze, amori squinternati, amicizie meschine, lavori alienanti e sogni che durano fatica a farsi reali. Nelle sue canzoni c’è dentro quello che ognuno di noi respira. Da quando è nato ha ascoltato, suonato e cantato un sacco di musica, che ha influenzato il suo modo di pensare: Vasco Rossi, Ivano Fossati, Francesco De Gregori, Pino Daniele, Samuele Bersani, Bobo Rondelli, gli U2, Bruce Springsteen, i Radiohead e soprattutto Damien Rice, il cantante irlandese che nel 2000 ha abbandonato la musica per venire a fare il contadino in Toscana, allontanandosi dal mondo discografico che lo aveva nauseato.

“L’amore è una bicicletta con le ruote quadrate” è stato registrato nello studio di registrazione Cantine di Badia Recording Studio da Giovanni Sala. L’album segna il sodalizio con la nuova etichetta discografica Formica Dischi.

Rossetti

nel 2016 vince l’Acoustic Guitar Village,

nel 2017 esce con Universal “La Ragazza di Milano”,

nel 2018 vince il Premio Pierangelo Bertoli 2018 e il Premio Bertoli Fans Club,

nel 2019 vince il Premio CET al Premio Donida.

https://www.giacomorossetti. com/