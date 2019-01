Riparte il festival del teatro amatoriale con “La cena dei cretini”

Sabato 19 Gennaio al Teatro dei Concordi di Acquaviva andrà in scena lo spettacolo della Compagnia del Molo di Viareggio

MONTEPULCIANO. Pronto a partire anche per l’anno 2019 il Festival Nazionale del Teatro Amatoriale, organizzato al Teatro dei Concordi di Acquaviva dall’associazione “Il Fierale”. Giunta alla quarta edizione consecutiva, la rassegna seleziona proposte provenienti da compagnie amatoriali in tutta Italia, e propone al pubblico una serie di sei spettacoli fino alla fine di Aprile, con la serata di premiazioni.

Il festival di quest’anno si apre sabato 19 Gennaio alle ore 21:15 con lo spettacolo “La cena dei cretini” portato in scena dalla “Compagnia del Molo”. Si tratta di una commedia brillante in due atti di Francis Veber, il cui adattamento da parte della compagnia amatoriale di Viareggio è giunto alla 24° replica in tutta Italia. Sarà inoltre un gradito ritorno, perché la “Compagnia del Molo” ha partecipato già lo scorso anno al festival con “Gli allegri chirurghi” e Stefano Toncelli ha vinto il premio come Miglior Attore Non Protagonista.

La trama è semplice ma di grande impatto comico: “La cena dei cretini”, scritta dal francese Veber negli anni Novanta, è infatti considerata una delle più famose commedie al mondo. Ogni mercoledì sera un gruppo di amici, ricchi e annoiati, organizza per tradizione una cena alla quale i partecipanti devono portare un personaggio creduto stupido e riderne sadicamente per tutta la serata. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta: una sera il “cretino” di turno riesce infatti a ribaltare la situazione, passando da vittima a carnefice, in un crescendo di errori, gag e malintesi. Si tratta quindi di un’esilarante commedia che coinvolge il pubblico in un turbinio di risate, di fronte alle paradossali situazioni che i protagonisti sono costretti a vivere.

I biglietti per lo spettacolo e gli abbonamenti sono disponibili in prevendita o in prenotazione anche presso il negozio “Arredo Culicchi” in via F.lli Braschi 71, Acquaviva di Montepulciano (dalle ore 17 alle ore 19) o al numero di telefono 0578 767562