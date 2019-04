Rinnòvati Rinnovati chiude con Rancore e Claver Gold

Due artisti che interpretano i sentimenti delle nuove generazioni

SIENA. Due artisti che interpretano i sentimenti delle nuove generazioni trasformandoli in note che riempiranno il palcoscenico del Teatro dei Rinnovati il prossimo 11 aprile. Il ritmo sarà quello dell’hip hop con Rancore, anticipato dal rapper Claver Gold che si esibirà in apertura. Questo il programma dell’ultimo appuntamento di Rinnòvati Rinnovati, la rassegna nata dalla collaborazione tra Comune di Siena, Fondazione Toscana Spettacolo, Università degli Studi di Siena e Associazione The Bside, in programma all’interno del Festival Siena Città Aperta ai Giovani promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili, Fondazione Mps, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena.

Il concerto, in programma alle 21.15, vedrà salire sul palco Rancore, all’anagrafe TarekIurcich, nato a Roma nel 1989 e cresciuto tra le strade della Capitale dove ha sviluppato la passione per la musica. Si è appassionato alla cultura hip hop, iniziando con il writing per poi passare all’mcing, e riuscendo a giocare con le parole, come nessun’altro dei suoi coetanei. Oggi, dopo un periodo di importanti dischi e collaborazioni, Rancore presenta un nuovo lavoro, “Musica per bambini”, molto più esplicito e con un velo di ironia e provocazione, ma sempre con un alto grado di cervellotica complessità, ormai alla base del rapper ermetico. In questo nuovo album l’artista romano raggiunge i suoi livelli di scrittura più elevati. A scaldare il pubblico prima dell’esibizione ci penserà il rapper ascolano Claver Gold, al secolo Daycol Orsini, che con il suo ultimo album Requiem dimostra che si può fare questa musica ad un livello altissimo, anche senza rincorrere le ultime tendenze. Testi riflessivi, densi di citazioni e riferimenti, su melodie che ammiccano all’hip hop più classico.

E’ possibile acquistare i biglietti collegandosi alla pagina web “Biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it, escludendo i giorni di apertura della biglietteria.

La vendita diretta dei biglietti al botteghino dei Rinnovati sarà attiva domani 9 aprile dalle ore 17 alle ore 20, e mercoledì 10 dalle ore 16 fino all’inizio dello spettacolo.

Nello stesso orario, per informazioni contattare lo 0577 292265.

Per gli studenti universitari che presenteranno la carta studente della Toscana il costo del biglietto è di 8 euro; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.